中国消费者更喜欢用手机及平板电脑进行网购--普华永道

路透上海5月6日 - 国际会计和咨询公司普华永道最新调查显示，中国消费者较其他国家的消费者更喜欢使用智能手机及平板电脑进行网络购物，而且网购频率亦领先于全球平均水平。

该项调查的受访者来自巴西、加拿大、中国、法国、德国、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、英国和美国等11个国家、总计超过11,000名网购者，覆盖了成熟的经济体及新兴市场。

调查结果显示，24%的中国网购受访者表示，计划在未来12个月内会更频繁地使用平板电脑或智能手机上网购物，这一比例较全球平均水平(11%)高出一倍以上。

目前在中国，有39%的受访者每月至少使用一次平板电脑购物，35%使用智能手机购物，还有29%使用社交媒体来购物。而在全球范围内，对应的比例分别是17%，16%和12%。

根据此项调查，中国消费者的网购频率更领先于全球平均水平。在中国, 58%的受访者每周至少网购一次，而全球这一比例的平均数为29%。

普华永道指出，对于中国的消费者而言，社交媒体平台已开始成为一项重要的网购工具。与世界其他地方的消费者相比，中国消费者更加积极地使用社交媒体: 57%表示他们在社交媒体上关注喜爱的品牌或零售商的最新消息，而在全球受访者中，这一比例为38%。

根据艾瑞咨询年初发布报告，中国去年网络购物交易规模突破1万亿元人民币，达1.3万亿元，增速高达66%，网购占全社会消费零售总额的比重由上年的4.3%提高至6.2%。而阿里巴巴集团、京东商城、苏宁(002024.SZ)旗下苏宁易购等互联网企业在网购市场上居领先地位。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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