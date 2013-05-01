中国海关加强朝鲜往来货物检查 贸易活动大体如常

路透丹东5月1日（记者 白宾） - 中国加强了对朝鲜往来货物的检查，但是进出朝鲜的货物流似乎并未受到太大影响。近两个月前，中国同意执行联合国对朝鲜的最新制裁，加强对边贸活动的检查。

2月12日，朝鲜进行了第三次核试验，联合国随后通过了对朝鲜的新制裁措施。中国表示将执行这些措施，但是几乎没有分析人士认为北京当局会采取损及朝鲜的行动，中方坚持对朝鲜采取接触政策。

新制裁措施瞄准朝鲜试图发运或接收的与其核计划和导弹项目相关的货物，阻止朝鲜精英阶层进口奢侈品，并加强金融制裁，包括非法转移大规模现金。

路透记者接触了十多家与朝鲜做生意的中国贸易公司，它们多数设在位于中朝边境的丹东和大连。中朝边贸的80%经过丹东。这些贸易公司经手的货物包括有色金属、汽车配件、服装和食品。

其中约有半数表示，它们已经注意到在联合国通过制裁措施后，中国海关加强了对货物的检查。不过其它公司则表示，对面向朝鲜贸易的监管通常总是较对其他国家更严格。

“看看那些卡车，你说贸易是不是减少了，”贸易商刘明金（音）指着在丹东口岸排长队等待通关的中朝两国卡车车流。“海关可能看得更紧，但是对贸易没有任何影响，”刘明金说道。他从朝鲜进口人参，同时出口朝鲜需要的很多产品，包括建筑材料。

这暗示，尽管中国对平壤表示越发不满，但仍认为有权与朝鲜进行正常的贸易往来。（完）

编译：王凤昌 审校：张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。