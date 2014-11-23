独家：中国准备再次降息 因担心通缩风险--消息

路透北京11月23日 - 参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

中国央行周五于逾两年来首次降息令人意外，反映出中国政府和央行的政策路线发生了改变。此前他们一直坚持温和刺激举措，上周终于决定有必要推出积极的货币政策举措来稳定中国的经济。

中国第三季经济增长率放缓至7.3%，为全球金融危机以来的最低，且政策制定者担心有降至7%以下的风险。生产者物价指数(PPI)近三年来持续下降，企业面临的压力积聚，且消费通胀也疲软。

一位参与内部政策讨论的政府智库资深经济学家表示，“最高领导层已经改变了他们的观点。”

这位不愿具名的经济学家称，中国人民银行已经把关注重点转向更广泛的刺激政策，并且不排除进一步调降利率以及存款准备金率的可能，这实际上限制了流入信贷的资本规模。

中国今年进行定向降准，但自2012年5月以来未实施过全面降准。

这位经济学家表示，央行应当在准备进一步降息，因为中国已经进入降息周期，降准也有可能。

人行周五宣布一年期贷款基准利率下调40个基点至5.6%。消息人士表示，此举也可能是因为担心，融资平台改革恐导致地方政府更加难以控制沉重的债务负担。

政府高层原先一直不愿降息，担心会引发债务和房地产泡沫，有损他们作为改革派的声誉；但随着房地产市场降温，经济增长出现恶化迹象，最终令他们的立场松动。

在那之前，决策层一直坚持实施定向举措，例如针对部分银行实施降准和对银行体系注资。不过这些措施未能拉低企业融资成本。

政府中一名曾任央行研究员的人士称，央行增加流动性未能降低实体经济中的融资成本；就业形势仍不错，但企业利润因生产者物价下滑而受到挤压，从这个角度看银行业赚取高额利润是没有道理的。

**呼吁政府大胆行动**

许多中国经济学家不断呼吁政府采取大胆的政策行动，因近期数据显示第四季中国经济流失更多动能，消费物价通胀出现下滑。全年成长料无法达成政府7.5%的目标，可能成为24年来经济扩张最疲弱的一年。

多家政府智库已敦促中央下修明年的经济成长目标，可能从今年的7.5%左右下修至约7%。

中央将在下月的工作会议上拟定2015年经济与改革计划，包括经济增长目标。明年3月的人大会议上将公布新的经济增长目标。

中国领导人还担心，经济急速放缓可能损害就业，影响公众对政府改革的支持。

中国人民银行对于利率调整或人民币汇率，并没有最终的决定权。货币与汇率政策的大方向由国务院或中央政治局所订定。

中央有意在明年推进一些较为艰困的改革举措，包括推行财政改革以解决庞大的地方政府债务，而降低利率或许可以抵消地方政府违约的风险。

部分了解政策内情的人士表示，降息之举也受到本月20国集团(G20)峰会的影响，与会国家在会上誓言提振全球疲弱的经济成长。

中国将主办2016年的G20峰会，正努力维持其作为全球成长重要引擎的影响力。(完)

(编译 张荻/徐文焰/陈宗琦；审校 白云/郑茵)

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