中国8月减持美国国债337亿美元 因外储下降仍有继续减持需求

中国央行报告称经济向好有周期性因素 着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透北京10月19日 - 美国财政部上日公布的数据显示，中国8月份减持美国国债337亿美元至1.185万亿美元，仍居美国第一大债权国。但鉴于外汇储备仍在不断减少，中国央行仍有进一步减持美国国债的需求。
分项数据显示，8月份中国对美国长期资产有抛有购，总计减持长期证券共计173.72亿美元，其中减持美国长期国债191.58亿美元，增持机构债1.1亿美元，增持公司债16.94亿美元，减持美国股票0.18亿元。
外国主要债权人整体持有美债的规模继续降低，截至8月底，持有的美国国债总额约为6.1964万亿美元，低于7月底约6.2479万亿美元的规模。
以上数据显示，在美元加息预期日益加大的前提下，各国外汇储备不断下降，都有抛售美元资产的需求。
而中国最新公布的数据显示，9月中国央行的外汇占款下降达3,374亿元人民币，预示中国央行有继续减持美国国债的需求。（完）
(发稿 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值