版本:
中国
中国财经 | 2016年 10月 19日 星期三 09:46 BJT

中国8月减持美国国债337亿美元 因外储下降仍有继续减持需求

路透北京10月19日 - 美国财政部上日公布的数据显示，中国8月份减持美国国债337亿美元至1.185万亿美元，仍居美国第一大债权国。但鉴于外汇储备仍在不断减少，中国央行仍有进一步减持美国国债的需求。

分项数据显示，8月份中国对美国长期资产有抛有购，总计减持长期证券共计173.72亿美元，其中减持美国长期国债191.58亿美元，增持机构债1.1亿美元，增持公司债16.94亿美元，减持美国股票0.18亿元。

外国主要债权人整体持有美债的规模继续降低，截至8月底，持有的美国国债总额约为6.1964万亿美元，低于7月底约6.2479万亿美元的规模。

以上数据显示，在美元加息预期日益加大的前提下，各国外汇储备不断下降，都有抛售美元资产的需求。

而中国最新公布的数据显示，9月中国央行的外汇占款下降达3,374亿元人民币，预示中国央行有继续减持美国国债的需求。（完）

(发稿 毕晓雯; 审校 杨淑祯)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐