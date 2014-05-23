京津冀通关一体化7月在京津实施--海关官员

路透北京5月23日 - 实现京津冀海关通关的一体化建设，是中国海关最新出台稳外贸20条的重要内容。海关研究室副主任李魁文周五透露，这项改革将从7月1日起先在北京、天津两个海关实施，计划10月份前后扩大到石家庄海关。

“今年年内，还将力争把这种模式再扩大到长三角和珠三角等地区。”他在海关在线访谈时说。

据他介绍，京津冀地区进出口贸易总额达到6,100多亿美元，约占全国进出口贸易总额的14.7%，实现通关一体化之后，三地企业可以根据自己的需要，自主选择申报的海关，实现“三地通关，如同一关”，节省出来的通关时间和物流成本将也会是一个可观的数字。

据初步估算，货物通关时间可节省20-30%，物流运输成本可降低30%左右。

至于“单一窗口”试点，李魁文表示，预计将从6月起依托上海电子口岸平台，在上海自贸区洋山保税港区首先开展试点。

海关监管司副司长苗跃学详细解释称，依托上海电子口岸平台，让企业可以一次性递交满足多个监管部门要求的格式化单证和电子信息，再由这个平台把这些监管部门的处理状态和结果统一反馈给申报人。

“这就让原来的多部门办理变成了统一平台办理，大幅减少了企业来回’跑部‘盖章的人力、时间和交通成本，提高了贸易便利化水平。”他称。

为扶持外贸发展，中国海关总署稍早出台稳外贸20条措施，表示将积极支持扩大进口、稳定出口，并在上海自贸区加快形成可复制可推广的制度设计。

此外，还要加快区域通关一体化改革，加快推进京津冀海关通关一体化改革，研究推进国际贸易“单一窗口”建设。

**继续取消和下放行政审批**

海关去年和今年内取消和下放的行政审批项目超过原有审批项目的50%，而且将原定2015年取消和下放的行政审批事项调整至2014年执行，年内再取消和下放五项行政审批事项。

李魁文表示，具体是取消一项，下放四项，分别是取消“暂时进出口货物的核准”，下放“承运境内海关监管货物的运输企业、车辆注册”、“长江驳运船舶转运海关监管的进出口货物审批”、“关税及进口环节海关代征税滞纳金减免审批”、“保税物流中心（A型）设立审批”。

同时，考虑到跨境电子商务发展已经成为国际贸易新潮流，海关正在加紧研发出口统一版本的跨境电子商务通关管理系统，力争6月底上线。

“进口方面，海关将加快有关政策措施研究，争取政策早日出台。”他称。（完）

欲览详情，请点击海关在线访谈链接 here#

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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