中国具备关闭美国基础设施的黑客攻击能力--NSA局长

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿11月20日 - 美国国家安全局(NSA)局长Mike Rogers上将周四表示，中国和“一两个”其他国家已经具备入侵甚至关闭美国电力、航空网络以及金融企业电脑系统的能力。
在众议院情报委员会就黑客威胁作证时，Rogers表示，黑客已经能够侵入进上述网络系统，并进行“侦查”以确定网络如何构成。
“让我们担心的是这些黑客的攻击途径和能力，能够被其他的民族国家、组织或个人所利用。”他说。
Rogers表示，中国具备这方面的能力，但同时还有其他国家。
“可能还有一到两个国家同样也能做到。”Rogers说。他拒绝在公众场合透露详情。
中国外交部发言人洪磊表示，中国政府“禁止”黑客攻击行为。中国经常受到来自美国的黑客攻击。
“中国政府坚决反对黑客行为。这是无可争议的。”洪磊在周五的例行新闻发布会上对记者说。(完)
(编译 洪曦; 审校 李春喜)
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