FT称中国要求国企中止与美国咨询公司业务往来

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透5月25日 - 《金融时报》(FT)周日报导称，中国当局要求国有企业中止与美国咨询公司业务往来。之前美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官。
FT报导称，接近中国高层的消息人士透露，中国此举是由于担心相关咨询公司向美国政府提供商业机密，受影响的包括麦肯锡和波士顿咨询公司等。
Strategy&发言人卡希米（Margaret Kashmir）在电子邮件中说：“我们没收到这类通知。”她并称，服务于中国和全球客户仍是该公司首要任务。
贝恩咨询公司（Bain &Company）发言人克劳斯（Cheryl Krauss）说：“我们不知道任何政府命令。”
记者寻求麦肯锡发言人置评未获回复。未能得到波士顿咨询公司发言人置评。
FT报导称，这些公司都在中国有大量业务，麦肯锡、波士顿咨询公司和Strategy&的客户中都有中国国企。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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