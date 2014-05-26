FT称中国要求国企中止与美国咨询公司业务往来

路透5月25日 - 《金融时报》(FT)周日报导称，中国当局要求国有企业中止与美国咨询公司业务往来。之前美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官。

FT报导称，接近中国高层的消息人士透露，中国此举是由于担心相关咨询公司向美国政府提供商业机密，受影响的包括麦肯锡和波士顿咨询公司等。

Strategy&发言人卡希米（Margaret Kashmir）在电子邮件中说：“我们没收到这类通知。”她并称，服务于中国和全球客户仍是该公司首要任务。

贝恩咨询公司（Bain &Company）发言人克劳斯（Cheryl Krauss）说：“我们不知道任何政府命令。”

记者寻求麦肯锡发言人置评未获回复。未能得到波士顿咨询公司发言人置评。

FT报导称，这些公司都在中国有大量业务，麦肯锡、波士顿咨询公司和Strategy&的客户中都有中国国企。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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