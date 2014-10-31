中国国信办主任鲁炜称中美互联网对话顺畅

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月30日 - 中国国家互联网信息办公室主任鲁炜周四称，中国有80%的政府网站受到攻击，攻击的主要来源是美国。

鲁炜称，中国坚决反对靠技术上的优势对别国实施攻击和窃密。但他同时表示，中美互联网的对话是顺畅的，有分歧但也有共识。

今年5月，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国决定暂停中美网络安全工作组活动。

新闻发布会上有媒体提出西方一些网站譬如Facebook在中国无法访问时，鲁炜表示，有些网站无法访问的情况，可能是存在的，但中国的互联网管理都是按照中国法律进行的，所采取的一切措施都是依法维护中国的国家安全和中国消费者的利益。

鲁炜说：“我们没有关过境外的任何一家网站......中国历来都是好客热情的，但是谁到我家作客，我是有选择的。”

9月有媒体报导称鲁炜说Facebook“绝不可能”进入中国，鲁炜称这是虚假新闻。他表示：“我既没有说它不可以进入中国，也没有说它可以进入中国。”（完）