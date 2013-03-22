塞浦路斯风波及尚德事件敲响风险资产警钟

作者 钟华

路透北京3月22日 - 地中海东部小小的塞浦路斯正面临违约之虞，再度点燃欧元区债务风险忧虑，令投资者避险情绪增加，推动避险资产价格走升，欧债危机化解和全球经济复苏进程再罩阴霾。

而与塞国事件警示投资风险一样，中国信用市场本周也面临违约风险的提醒--光伏产业巨头无锡尚德电力破产重组。当然，尚德事件对中国信用债收益率走升影响其实较小，更多来自于近来信用债供给持续增加的冲击。

作为欧盟成员之一的塞国人口不到100万，经济总量亦仅占整个欧洲的0.2%，但因深陷债务危机而需救助。作为获得欧盟100亿欧元(130亿美元)救助资金计划的一部分，塞浦路斯需向银行储户征税。

如果不向储户征税，塞国纾困资金将达到172亿欧元(非100亿欧元)，即为塞国GDP(国内生产总值)的近70%。这将使塞国主权债务达到GDP的近160%。显然，如此庞大的负担将不可持续。

因此，塞国向680亿欧元的银行存款征税成为选项之一，但对哪些储户征税却有着分歧。欧元区财长希望放过存款小于10万欧元的小储户；但塞国担心其作为离岸银行业天堂的名誉受损，则希望将税负分摊到小储户身上。塞国银行资金来源绝大部分存款为非本国居民所有，俄罗斯储户为主要贡献者之一。

根据欧盟协议，塞国需筹集580亿欧元，若对10万欧元以下的小额存款征税，税率为6.7%，超过该数额的大额存款征税的税率9.9%；若仅对大额存款征税，税率需上调至15.6%。

对银行储户征税并非不好，因储户利益保护已非银行所能及，最终在于塞国政府支持作为后盾，但塞国议会本周二否决了该征税议案。塞国政府随后提出设立“团结基金”，以此基金为基础发行紧急公债筹资。但该项提议还悬而未决，投资者自然对塞国脱离欧元区的风险忧虑增加。

投资者忧虑是双重的。尽管塞国为弹丸之国，但对银行储蓄征税可能造成银行挤兑风潮，并蔓延至其他国家；另一方面塞国政府若不能筹集到资金而破产，相关投资者利益亦会受损，塞国将会脱离欧元区还将影响欧元区救助区内危机的整体信心。

全球投资者风险忧虑四起，不过鉴于塞国国债等资产2009年末以来几无交易，难以从中度量风险溢价水平，我们从被喻为恐慌指数的美国标普500波动率指数.VIX和欧洲绩优股STOXX50波动率指数.V2TX双双急升，还是可从侧面窥见一斑。

风险忧虑也直接推升全球市场融资成本，其中两年期美元利率互换较两年期美国公债的利差攀升至17.25个基点(bp)，为去年8月以来高位。德国和美国公债等重获投资者青睐，美国和欧洲股市则相应走跌。

塞国事件也可能强化了美联储周三决定继续推进积极宽松政策，维持每月购买850亿美元资产规模不变的决心。联储主席贝南克在公布政策决定后的新闻发布会上表示，塞浦路斯的形势“艰困”，“这的确产生了一些影响”。

不仅如此，塞国事件还可能使得国际资本继续青睐于经济处于恢复中的中国。我们看到，中国1月外汇流入导致金融机构新增外汇占款创历史新高的逾6,800亿元人民币；目前人民币兑美元汇率还维持升势。尽管中国央行自农历春节后重启回笼资金的公开市场正回购操作，但流动性依然十分充裕，推动银行间资金价格指标之一的隔夜回购加权平均利率周五跌至1.7516%的超低水平。

相应地，本周三，中国财政部220亿元人民币10年期续发国债中标收益率亦被推低至3.5198%，远低于市场预期和二级市场3.59%水平。除宏观经济恢复预期分歧外，机构较为强劲的配置力量也抑制了国债现货市场收益率走升。这与同期中国信用债收益率走升形成了鲜明对比。

我们通过新债发行等各种因素可以初步看到，信用债供给因素为其走势主要动因。据汤森路透统计显示,中国春节后的五周里，中期票据等信用债发行规模剧增，依次为1,496亿元、1,677亿元、1,026亿元、1,826亿和1,347亿元人民币。

不过，和塞国一样，中国信用市场也面临风险忧虑增加的现实。这可以从最新违约案例得到启示。本周四，中国光伏产业巨头--尚德电力STP.N旗下子公司无锡尚德电力宣告破产重组，因到期债务无法偿还。

截止2月底，工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)等九家债权银行对无锡尚德的本外币授信余额折合人民币近71亿元。

当然，尚德庞大债务中并没有未到期的国内债券，其对债市交易直接影响有限，但却是继ST超日(002506.SZ)后，光伏产业违约风险的突出体现。而超日此前虽然在最后关头暂时躲过债务违约风险，前景也仍难言乐观。(完)

(审校 张喜良)

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