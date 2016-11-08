调整玻璃和硅铁期货合约交易保证金和涨跌停板幅度--郑商所

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 中国商品交易所抑制过热交易的收紧措施仍在继续。中国郑州商品交易所周二称，将自11日（周五）结算时起，玻璃和硅铁期货合约交易保证金标准由原比例调整为7%，涨跌停板幅度由原比例调整为5%。
刊登在网站上的新闻稿指出，按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。
针对部分商品期货价格大幅上涨的态势，三家商品交易所纷纷出台措施抑制交易过热。中国上海期货交易所周二称，该所部分期货上市品种价格波动增大、成交活跃，提请做好风险防范工作，提醒投资者谨慎判断市场信息，理性投资，维护市场平稳运行。
中国上海期货交易所周二称，自9日（周三）起将螺纹钢1701合约日内平今仓交易手续费从万分之一调升至万分之二。交易所网站刊登的新闻稿并指出，自周三起天然橡胶1701合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之零点四五调整为成交金额的万分之一。
此外，郑州商品交易所和大连商品交易所周二亦接连出台上调交易手续费标准的政策，以抑制交易过热，涉及品种包括动力煤、玻璃、甲醇、焦煤和焦炭。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。