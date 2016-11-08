调整玻璃和硅铁期货合约交易保证金和涨跌停板幅度--郑商所

路透北京11月8日 - 中国商品交易所抑制过热交易的收紧措施仍在继续。中国郑州商品交易所周二称，将自11日（周五）结算时起，玻璃和硅铁期货合约交易保证金标准由原比例调整为7%，涨跌停板幅度由原比例调整为5%。

刊登在网站上的新闻稿指出，按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。

针对部分商品期货价格大幅上涨的态势，三家商品交易所纷纷出台措施抑制交易过热。中国上海期货交易所周二称，该所部分期货上市品种价格波动增大、成交活跃，提请做好风险防范工作，提醒投资者谨慎判断市场信息，理性投资，维护市场平稳运行。

中国上海期货交易所周二称，自9日（周三）起将螺纹钢1701合约日内平今仓交易手续费从万分之一调升至万分之二。交易所网站刊登的新闻稿并指出，自周三起天然橡胶1701合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之零点四五调整为成交金额的万分之一。

此外，郑州商品交易所和大连商品交易所周二亦接连出台上调交易手续费标准的政策，以抑制交易过热，涉及品种包括动力煤、玻璃、甲醇、焦煤和焦炭。（完）