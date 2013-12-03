大公称美国信用评级未来或再遭调降

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京12月2日（记者 药朝清） -中国评级机构大公国际称，美国若不能改善其债务偿还能力，其主权债信评级可能遭进一步下调，尽管近期内还不太可能发生这样的情况。
大公10月时将美国信用评级从A下调一个级距至A﹣，引发媒体关注。
大公国际董事长关建中接受路透采访时称：“我们的评级可能管一段时间，我们不会随意调整他们的评级。”
“我们对美国经济非常担心。联邦政府尚未出台任何战略性措施来解决（债务）问题。”
关建中没有具体说明美国信用评级可能被调降到什么地步，但他引用之前美国一分析人士的预测，该分析人士预测大公到2020年可能将美国评级调降至B。
“我们不希望这种事发生。但我认为，如果美国债务水平继续上升，经济基本面得不到改善，那么其评级被调降的趋势确实存在。”
关建中指出，奥巴马政府也许能在2月再次提高债务上限，但重点是美国必须设法重振经济增长，增加财政收入，这样才能根本上改善其偿债能力。
大公的评级在海外不太受关注，主要国际评级机构对多数国家的评级均与大公有很大差异。
关建中呼吁中国政府不要再将外汇储备投资更多美元资产，以免因美元贬值而蒙受进一步损失。
目前中国有约三分之一外汇储备投资于美债，尽管人行一直努力推动外汇储备多元化。
他建议，政府应当将部分外汇储备转移至国内企业，让它们投资于海外，获取更高回报。
关建中补充道：“美国不会公开地债务违约，但会超量发行美元来帮助它偿债，这本身就有很大风险。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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