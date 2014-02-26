中国官媒称当局应准备应对房价下跌带来的“不稳”

路透上海2月26日 -《中国日报》周三发表评论文章称，中国政策制定者必须确保房地产市场不会成为社会和金融不稳定的一个因素。中国房地产市场开始出现降温的迹象。

周一公布的数据显示，1月房价增速出现14个月来首次放缓，五个城市的房价环比下跌。这令投资者对楼市感到不安。

房价消息令房地产开发企业股票遭到抛售，并拖累大盘周二跌至两周最低水平。

文章提到了国内媒体报道的杭州业主对开发商大幅降价的愤然抗争，称政策制定者需要准备应对房地产市场走弱可能带来的社会影响。

“中国政策制定者必须采取措施防止房价成为金融不稳定的一个因素，他们应该尽早准备应对房价下跌可能带来的社会影响。”该英文评论文章称。

文章还提到，政府作为市场监管者，在防止利益冲突和确保信息披露方面做得还不够；但是业主在房价下跌时要求开发商赔偿也是不合理的。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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