中国官媒称美国应该为“想哭”勒索软件攻击负一定责任

路透北京5月17日 - 中国日报周三批评美国妨碍对阻止全球网络威胁的努力。近日“想哭”勒索软件侵袭，全球逾30万台电脑遭入侵。

报导称，美国国家安全局(NSA)应该为这次袭击负一定责任。这次袭击针对微软(MSFT.O)系统的漏洞，截至周六中国已有约3万家机构遭入侵。

“打击网络犯罪的协同努力遭到美国行动的阻碍，”报导表示，并称在这波攻击之后，并“无明确证据”支持华府对中国科技企业在美国的禁令。

微软称，此次恶意软件攻击利用的是4月份泄露至网路、由NSA打造的一套工具。

该攻击正值中国准备实施广泛网络安全法之际，而美国商业团体称，该安全法会威胁到外资企业在中国的运营，因为要遵守严格的本地数据存储法律及严苛的监管要求。(完)