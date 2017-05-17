中国官媒称美国应该为“想哭”勒索软件攻击负一定责任

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透北京5月17日 - 中国日报周三批评美国妨碍对阻止全球网络威胁的努力。近日“想哭”勒索软件侵袭，全球逾30万台电脑遭入侵。
报导称，美国国家安全局(NSA)应该为这次袭击负一定责任。这次袭击针对微软(MSFT.O)系统的漏洞，截至周六中国已有约3万家机构遭入侵。
“打击网络犯罪的协同努力遭到美国行动的阻碍，”报导表示，并称在这波攻击之后，并“无明确证据”支持华府对中国科技企业在美国的禁令。
微软称，此次恶意软件攻击利用的是4月份泄露至网路、由NSA打造的一套工具。
该攻击正值中国准备实施广泛网络安全法之际，而美国商业团体称，该安全法会威胁到外资企业在中国的运营，因为要遵守严格的本地数据存储法律及严苛的监管要求。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。