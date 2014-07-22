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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 13:14 BJT

汽车产业：奔驰在中国没有受到配件垄断调查--公司高管

路透上海7月22日 - 戴姆勒 旗下奔驰(宾士，Mercedes-Benz)的中国销售主管Nicholas Speeks周二称，尽管中国物价监管部门表示担心奔驰在华销售活动存在垄断行为，但该公司没有被调查。

Speeks对记者称，公司目前把服务收费和配件价格下调20%。

彭博上周援引消息人士报导称，发改委对戴姆勒的奔驰以及其他外国汽车商进行调查，看配件价格是否被人为提高。

一名发改委高级官员2月曾表示，正在收集中国汽车配件市场不正当竞争的证据。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
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