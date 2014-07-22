汽车产业：奔驰在中国没有受到配件垄断调查--公司高管

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透上海7月22日 - 戴姆勒 旗下奔驰(宾士，Mercedes-Benz)的中国销售主管Nicholas Speeks周二称，尽管中国物价监管部门表示担心奔驰在华销售活动存在垄断行为，但该公司没有被调查。
Speeks对记者称，公司目前把服务收费和配件价格下调20%。
彭博上周援引消息人士报导称，发改委对戴姆勒的奔驰以及其他外国汽车商进行调查，看配件价格是否被人为提高。
一名发改委高级官员2月曾表示，正在收集中国汽车配件市场不正当竞争的证据。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。