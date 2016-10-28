中国圣牧获伊利股份斥资近53亿港元入股--联交所资料

中国圣牧股份本周一（24日）起暂停买卖，以待公告内容有关数份已签署的买卖该公司股份之合同。

中国圣牧主要业务包括奶牛养殖业务及液态奶业务，上半年运营的有机牧场及非有机牧场数目分别为21个及12个，生产约20.2万吨有机原料奶及9.06万吨非有机原料奶。（完）