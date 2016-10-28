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中国财经 | 2016年 10月 28日 星期五 18:50 BJT

中国圣牧获伊利股份斥资近53亿港元入股--联交所资料

路透香港10月28日 - 香港联交所周五资料披露显示，伊利股份(600887.SS)上周五在场外买入中国圣牧有机奶业有限公司(1432.HK)37%已发行股本，涉资近52.9亿港元。

中国圣牧股份本周一（24日）起暂停买卖，以待公告内容有关数份已签署的买卖该公司股份之合同。

联交所权益披露资料显示，伊利股份按每股2.25港元买入约23.51亿股中国圣牧股份，较公司停牌前最后报价2.43港元折让7.4%。

中国圣牧主要业务包括奶牛养殖业务及液态奶业务，上半年运营的有机牧场及非有机牧场数目分别为21个及12个，生产约20.2万吨有机原料奶及9.06万吨非有机原料奶。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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