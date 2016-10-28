中国圣牧获伊利股份斥资近53亿港元入股--联交所资料

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月28日 - 香港联交所周五资料披露显示，伊利股份(600887.SS)上周五在场外买入中国圣牧有机奶业有限公司(1432.HK)37%已发行股本，涉资近52.9亿港元。
中国圣牧股份本周一（24日）起暂停买卖，以待公告内容有关数份已签署的买卖该公司股份之合同。
联交所权益披露资料显示，伊利股份按每股2.25港元买入约23.51亿股中国圣牧股份，较公司停牌前最后报价2.43港元折让7.4%。
中国圣牧主要业务包括奶牛养殖业务及液态奶业务，上半年运营的有机牧场及非有机牧场数目分别为21个及12个，生产约20.2万吨有机原料奶及9.06万吨非有机原料奶。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。