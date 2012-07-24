亚华乳业召回问题南山倍慧奶粉

白宫提议削减美国环保预算 矛头对准气候变化等项目--消息
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。
路透上海7月23日电---湖南长沙亚华乳业有限公司周一称，将召回问题南山倍慧奶粉，此前被检出强致癌物黄曲霉毒素M1超标。这是中国乳业再次出现质量问题。
广州市工商局上周五发布声明称，去年7-12月期间生产的五个批次南山倍慧奶粉所含黄曲霉毒素M1超标。（here）
中信资本运营的一支基金控股亚华乳业。亚华乳业在其网站上发布声明称，将召回全部问题批次南山倍慧奶粉、暂停生产、对现有库存产品封存。该公司称，这五批产品黄曲霉素超标的原因是奶源地部分奶牛食用了霉变饲料。
“此次事件给广大消费者带来的困扰与伤害，我们再次表示真诚的道歉。”亚华乳业在声明中写道。（here）
上个月伊利(600887.SS)刚刚召回汞含量超标奶粉。去年12月，蒙牛(2319.HK)的产品被发现含有黄曲霉毒素。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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