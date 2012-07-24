亚华乳业召回问题南山倍慧奶粉

路透上海7月23日电---湖南长沙亚华乳业有限公司周一称，将召回问题南山倍慧奶粉，此前被检出强致癌物黄曲霉毒素M1超标。这是中国乳业再次出现质量问题。

广州市工商局上周五发布声明称，去年7-12月期间生产的五个批次南山倍慧奶粉所含黄曲霉毒素M1超标。（here）

中信资本运营的一支基金控股亚华乳业。亚华乳业在其网站上发布声明称，将召回全部问题批次南山倍慧奶粉、暂停生产、对现有库存产品封存。该公司称，这五批产品黄曲霉素超标的原因是奶源地部分奶牛食用了霉变饲料。