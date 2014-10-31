法国达能近44亿港元入股雅士利 持股25%成第二股东--公告

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透香港10月31日 - 中国婴幼儿配方奶粉生产商--雅士利国际(1230.HK)周五公布，蒙牛乳业(2319.HK)、雅士利国际、法国达能(DANO.PA)于10月30日联合签署了一份股份认购协议。根据协议，达能将以现金43.9亿港元参与雅士利国际的11.86亿股新股定向增发，增发价格为每股3.70港元。该批股份设有三年锁定期。
雅士利刊登在联交所的公告称，认购价格较雅士利10月28日收市价3.17元溢价约16.7%，所得款项净额预计约43.79亿元，将用作扩展及加强其婴幼儿配方奶粉业务。
如交易成功，达能将以25%的股份成为雅士利第二大股东；交易完成后，蒙牛（通过其在蒙牛国际中的持股权益）在雅士利中的权益将由约68.05%摊薄至大约51.04%，且雅士利将仍是蒙牛的附属公司。
此外，蒙牛及雅士利将会就雅士利可能投资于达能集团的一家附属公司--多美滋中国的少数权益进行可行性研究。惟现时有关方并没有就可能的战略投资达成明确的协定。
雅士利国际已自10月29日暂时停牌，周五已恢复买卖。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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