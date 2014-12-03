《焦点》欧洲奶源成为中国婴幼儿配方乳粉市场的新宠

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/伦敦12月3日 - 新西兰是世界上最大的乳制品出口国，但是在恒天然 的肉毒杆菌事件发生后，中国婴幼儿配方乳粉巨头贝因美 在其旗舰产品上印上了爱尔兰国花三叶草，以求让中国的父母们对贝因美产品的欧洲奶源感到安心。

直到去年，新西兰奶源的配方乳粉在中国一直被视为质量的黄金标准。食品安全丑闻在中国频频发生，2008年的“三聚氰胺”事件造成至少六名婴幼儿死亡，这让中国的父母们已如惊弓之鸟。

但事关恒天然的肉毒杆菌事件让新西兰奶源的名声蒙尘。虽然这起恐慌事件经证实只是虚惊一场，但还是促使配方乳粉企业减少从新西兰进口奶源，这些企业今年还宣传称欧洲是他们产品的奶源。

“（配方乳粉企业）在情感上目前已经从新西兰倾向欧洲，”一家大型跨国婴幼儿配方乳粉企业的中国高管称。由于无权向媒体谈此事，该高管拒绝透露姓名。他还称，对于消费者而言，“欧洲”标签提高了产品的声望。

咨询公司Euromonitor称，满足中国消费者的需求，有助于中外企业在华扩大业务。中国是全球最大的婴幼儿配方乳粉市场，销售规模在2017年预计会较去年的310亿美元增长一倍。

配方乳粉还是进入中国规模更广大的乳制品市场的大门。预计中国到2017年会成为全球最大的乳制品市场。

欧洲企业对于这样的增长机会已经是翘首企盼，特别是在欧盟明年将取消对牛奶生产的限制、开放更多产能以供出口的情况下。这些企业包括爱尔兰的Glanbia 、丹麦的Arla Foods及荷兰的FrieslandCampina等。

“我们的历史、我们的根以及我们的所有产品均来自北欧，这是我们努力向消费者传递的信息，”Arla Foods高级副总裁Frede Juulsen通过电话对路透称。

**安全第一**

中国行业数据显示，今年前九个月，从新西兰进口的婴幼儿配方乳粉占这类奶粉进口总量的比例已经较2012年同期减半至9%。恒天然是新西兰的乳制品出口大户。

恒天然驻上海的一位发言人称，中国婴幼儿配方乳粉市场一直充满竞争。“我们是该领域原料的大规模供应商，我们原料客户的需要依然旺盛，”该发言人补充说。

新西兰仍是中国基础原料乳粉的最大供应源，但欧洲、澳大利亚以及美国也在迎头赶上。

几位中国父母对路透称，他们现在购买美国和欧洲奶源的配方乳粉，而不是购买新西兰奶源的配方乳粉。

“恒天然事件后，我把所有受影响的（配方乳粉）品牌都从名单上勾掉了，”28岁的公务员徐勇（音）说。徐勇目前为自家六个月大的宝宝买的是荷兰奶源的配方乳粉。“我是出于安全顾虑而选择的。”

这种情况也引起了国际及中资婴幼儿配方乳粉企业的重视。

美赞臣 、雀巢 以及中国的贝因美、合生元 都在其产品及网站上打出“欧洲牌”。

达能 旗下的多美滋在其中国官网为一款配方乳粉打出了“100%爱尔兰原装原罐进口”的宣传语。恒天然事件后，多美滋在华销售锐减，达能因此表示正在起诉恒天然，并称不会再采购该公司的产品。

雅培 也在其中国网站称其配方乳粉产自西班牙、丹麦和爱尔兰，没有明显提及新西兰。雅培曾因恒天然事件在中国召回产品。

雅培和达能拒绝为本文置评。

雀巢发言人称，由于“中国消费者目前的偏好”，公司从欧洲进口配方乳粉，但在中国出售的多数配方乳粉都是本地奶源且在本地生产。美赞臣发言人称，公司依赖一系列奶源。(完)