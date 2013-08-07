中国发改委对乳粉企业开出高额反垄断罚单

中国国家发展和改革委员会周三宣布，合生元等六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元人民币，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。有三家企业因配合执法机关调查并积极整改被免除处罚。图为北京一家超市的进口婴幼儿产品区。路透