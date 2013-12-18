奶粉企业供应渠道多元化 恒天然在华一家独大局面动摇

路透上海/惠灵顿12月17日(记者 Adam Jourdan/Naomi Tajitsu) -中国的基础奶粉买家开始减少对新西兰乳企恒天然(FSF.NZ)的依赖，为美国和欧洲乳制品企业打破恒天然对婴幼儿配方奶粉市场的的垄断地位开拓了道路。婴幼儿配方奶粉市场规模料到2017年时翻番，达到250亿美元。

业界人士对路透表示，中国饮品制造商旺旺集团(0151.HK)表示，公司计划减少进口，实现供应链的多元化。至少两家跨国婴儿配方奶粉企业要么减少来自恒天然的供应，要么计划将中国市场的原料供货渠道多元化。

新西兰今年早些时候的干旱限制了奶粉的产量，凸显出过度依赖一家供应商的风险。这种担心在8月份升级，当时恒天然表示公司在其中一款产品中发现了潜在的致命病毒，在中国等多个市场引发婴幼儿配方奶粉和运动饮料的召回。

专注中国乳制品行业的投资从业人员WilliamBaker表示：“他们知道，他们80%的进口基础奶粉都来自一家公司(恒天然)。这不是一种健康状况。”

自2008年三聚氰胺事件以来，由于对本土厂商的不信任，中国消费者对外国奶粉的需求飙升。愈发严格的食品安全规定和中国牛类的疾病也抑制了中国今年国内的奶粉产量，促使进口的奶粉数量在今年1-10月增加了大约三分之一。

恒天然表示，一些需求快速增长的客户寻求其他供应选项是很自然的。

恒天然全球销售总裁蒂姆·迪恩(TimDeane)表示：“如果你有那种需求疯狂增长的客户，那么他们希望原料渠道多元化也无可厚非，他们知道如果他们的需求增速超出我们的生产能力，他们不得不寻求欧洲和美国的产品来填补供应空缺。”

“随着全球的贸易增长超过新西兰的供应增速，有越来越多的企业不得不寻求不同的供应商。这与对恒天然是否满意没有任何关系。”

**热烈欢迎**

美国的雅培公司(ABT.N)和美赞臣(MJN.N)、法国的达能(DANO.PA)、瑞士的雀巢NESN.VX都是在中国市场举足轻重的婴儿奶粉大型供应商。

这起企业从恒天然购买基础奶粉，加工成婴儿配方奶粉，然后在中国出售。今年早些时候，恒天然开始在中国部分地区试点出售自己品牌的婴儿配方奶粉。

全球逾60%的奶粉出口来自新西兰，新西兰长期以来是中国进口奶粉的最主要来源。自2009年以来，新西兰产品平均占到中国每月进口奶粉总量的80%-90%。今年6月，就在恒天然的食品安全事件发生前，来自其他国家的进口奶粉数量跳增，特别是来自欧洲和美国的奶粉。中国海关数据显示，到9月份，来自欧美国家的奶粉占全部进口奶粉的一半强。

尽管中国的巨大需求在10月份提升了来自新西兰的奶粉进口数量，但来自其他国家的进口奶粉也迅速增加，在截止到10月份的一年中，来自其他国家的奶粉数量已跳增53%，几乎是新西兰奶粉的两倍增速。

全球乳业网络(Global Dairy Network)高管JohnShaskey表示：“任何非新西兰的乳制品供应商在中国都受到了热烈欢迎。”

一名了解计划的消息人士称，美国一家大型婴儿配方企业计划增加源自欧洲的奶粉比例，特别是来自爱尔兰的奶粉。但他拒绝披露具体供货商的名字。

他说，中国市场新增的基础奶粉需求都可能是由来自欧洲的产品填补。这家公司目前向中国市场供应奶粉的60%原料是来自新西兰。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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