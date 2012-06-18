中国乳品安全料给外商拓展市场良机

3月15日 在新西兰奶粉出口巨头恒天然在中国河北开设的奶牛场，一名工人正在驱赶奶牛去产奶。 REUTERS/David Gray

路透北京/上海6月18日电---全球乳制品企业再一次对快速增长的中国市场大举押注,冀望树立自身产品的安全信誉,此前婴幼儿配方奶粉安全问题让许多企业成为众矢之的.

让国际企业感兴趣的是,中国市场年增长率达到10%,中国消费者愿意以大大高于国内品牌的价格购买进口产品,因对于国产品牌的安全问题仍感到担心.

就在上周,中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周四称,因汞含量异常,将对去年11月以来的生产婴幼儿奶粉品牌全优2、3、4段乳粉全部召回.[ID:nCN1612142]

仿佛是得到某种暗示,丹麦-瑞典乳制品集团Arla[ARLAF.UL]于上周五宣布,将以17亿丹麦克朗(2.89亿美元)收购伊利主要竞争对手--蒙牛乳业(2319.HK)的6%股权.通过这笔交易,Arla也找到了在中国市场推广Arla品牌的途径.

说不清道不明的乳制品安全问题让中国消费者不胜其烦,因而对产品质量极为看重,Arla等乳品企业希望利用这一契机.

不过,在进军中国市场的同时,这些企业也要小心自身信誉可能面临的风险.Arla已与蒙牛成立了一家配方奶粉合资企业,在2008年三聚氰胺事件曝光后,合资厂的生产曾暂停,Arla也不得不向全球消费者保证并未将在中国生产的产品销往其他地区.

2008年三聚氰胺有毒奶粉造成至少六名幼儿死亡和30万名幼儿中毒.牛奶和配方奶粉安全立即成为中国家庭密切关注的问题.

蒙牛去年销毁了黄曲霉素超标的牛奶.

"要成为中国食品企业的少数股东,无论你的合伙方质量如何,你都要曝露在供应环节的风险之下."马洪中国投资管理公司总裁David Mahon表示."三聚氰胺事件的教训仍未被吸取,这令人感到遗憾."

**供应链**

中国是世界最大的配方奶市场,预计将在2020年超过美国成为最大的乳制品市场.全球大型食品公司竞相确保可从其需求增长中分一杯羹.

雀巢NESN.VX在中国的营收将明显增加,待收购辉瑞(PFE.N)旗下配方奶粉业务一事得到中国商务部批准,其婴儿配方奶粉市场占有率将达到12%.4月雀巢同意以118.5亿美元收购辉瑞旗下婴儿配方奶业务.

2011年大中华区仅占雀巢全球营收的3%,但去年该地区的整体市场营收增长23%.

为赶上这样的增幅,雀巢及其他公司寻求在中国扩大生产,但同时也在尽力防范质量问题.

其中最主要的一点是需要控制鲜奶供应环节.

雀巢从中国东北的小型奶农手中直接购买鲜奶,但已将供应商数量从近3万家减少至1.2万家以下,并计划余下的需求由大型乳业基地来满足.

本月一项由美国乳品合作社Land O'Lakes [LNDLK.UL]等投资24亿元人民币(3.37亿美元)的项目破土动工.该项目将包括一个培训中心和两个大型现代化奶牛场,奶牛数量分别为2,400头和8,000头.

"只有几头牛的小农场模式真的无法持续了,"雀巢中国执行长Roland Decorvet在动工仪式上对路透表示.

"农民正在进入城市,供应系统也正在进行整合,因此我们更多地转向中大型牧场."

新西兰恒天然(Fonterra)(FCGHA.NZ)亦在北京周边建立大型乳品基地.

**外资和技术将滚滚而来**

外资公司加紧进军中国市场的另一个推动力是欧洲奶制品供应过剩.

Rabobank的Bellamy称,2015年欧盟各国产量限制到期后欧洲奶制品产量料跳升6%,每年市场鲜奶供应量将增加90亿升.

Arla估计,将此次投资考虑在内,到2016年该公司在中国的营收年将比2011年的1.19亿美元增长四倍.

中国品牌也希望从海外资金和技术的进入中获益.有些时候,只要与海外沾边就会有帮助.

中国乳品制造商完达山在销售其完全以国内牛奶为原料生产的婴儿配方奶时强调,其产品是与一家美国食品技术中心共同开发而成.(完)

--编译 洪曦/石冠兰; 审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。