伊利蒙牛等五家乳企将获300亿元扶持资金--报道

路透上海9月22日 - 《中国经营报》报道称，包括蒙牛(2319.HK)和伊利(600887.SS)在内的中国乳制品厂商有望行业扶持资金，全行业扶持资金的额度将超过300亿元。

《中国经营报》周六援引未具名消息人士的话报道称，除伊利和蒙牛之外，首批获得扶持资金的企业还包括飞鹤、完达山和高原之宝。

中国政府表示，他们希望整合国内乳制品行业，增加国内乳企抗衡国际竞争对手的能力。外国乳制品品牌目前占据中国高端婴幼儿配方奶粉市场的主导地位。

路透未能立即联系到伊利、蒙牛和飞鹤三企业的官员就此置评。

《中国经营报》报道称，上述企业有望获得中央财政专项基金、国家开发银行政策性贷款、省级财政配套资金、兼并企业实施税收优惠等一揽子扶持政策。业内测算，全行业扶持资金的额度将超过300亿元。

根据市场研究公司欧睿国际(Euromonitor)的数据，以2012年零售价值计，伊利和完达山是中国前两大奶粉制造商。飞鹤和蒙牛也是十大乳企之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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