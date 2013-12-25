中国将强化婴幼儿配方乳粉生产许可审查

路透上海12月25日 -随着中国采取行动提振消费者对国内乳制品生产商的信心，平息民众长期对国内食品安全的担忧，中国明年将进一步加强对奶粉的监管。

中国国家食品药品监管总局在官网声明中敦促各省级局督促所有取得婴幼儿配方乳粉生产许可的企业按照要求及时提出审查申请，于2014年5月31日之前完成换证审查和再审核工作，并及时公布通过审查换发生产许可证的企业和产品名录。

食品药品监管总局称，这将进一步严格婴幼儿配方乳粉生产许可条件，重点提高了企业质量安全管理、原辅料质量、产品配方、产品追溯、检验检测和自主研发能力等方面的要求。

根据欧睿信息咨询公司的数据，食品安全一直是中国国内乳制品厂商不能承受之痛，外国品牌在中国婴幼儿配方奶粉市场的销售额料将在2017年前翻番，达到250亿美元。中国宣布将采取措施整顿乳制品行业，支持有能力与国际品牌竞争的国内巨头。

自2008年三聚氰胺事件以来，奶粉就一直是个敏感的话题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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