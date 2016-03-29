中国牛奶库存高企 新西兰奶农遭殃

路透惠灵顿3月29日 - 中国曾经帮助推动全球奶制品需求的增长，但自身奶粉库存高企却导致奶价大跌，给全球最大牛奶出口国新西兰的奶农造成生存困境，依赖农业的新西兰经济也面临风险。

奶制品行业一直是新西兰的经济支柱，占该国出口的约25%，但过去两年里，奶农们的合计收入减少了70亿新西兰元(47.4亿美元)。

目前，全新西兰的养牛场有约85%处于亏损状态，这迫使他们想方设法避免破产和被迫变卖农场。

奶农们的生产困境对新西兰经济增长和对奶制品行业有敞口的银行构成风险，但除了金融成本之外，一些人还担心有人会因此做出傻事：不堪经营压力，最后选择自杀。

新西兰农场主联盟(Federated Farmers)近期的调查显示，它的奶农成员中有11.1%正经历着银行抵押贷款带来的压力，六个月前这个比例为6.6%。约3%的农场正面临破产的“极端风险”。

奶制品行业的债务规模在过去十年间增加了近两倍，在截至2015年6月的一年间跳增了10%。

乳品业不景气已经影响到整个经济，央行预测截至2016年3月年度的经济成长幅度约为2.3%，低于上一年的3.6%。

乳品价格疲软将对“更广泛的经济产生严重的负面影响”，BNZ研究主管Stephen Toplis说。

新西兰央行本月警告称，压力测试结果表明，银行业在乳品行业方面的曝险将损失3-8%，具体要看价格下跌的严重程度。

自2014年初以来，乳品价格下跌约60%，很大程度上与中国在囤积奶粉后需求减弱有关，多数分析师认为奶价将在低点停留较长时间。

“在中国国内，库存水平和去年几乎持平，”位于北京的Mahon China Investment Management的常务董事David Mahon估计，目前的库存约为30万吨。“西方农户将面临非常困难的一年，尤其是澳大拉西亚农户。农场将会关闭，压力非常之大。”

全球最大的乳品出口商--新西兰恒天然也变得悲观，近期将支付给1.05万农户股东的生乳收购价预估下调至九年低点。(完)