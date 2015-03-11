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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 11日 星期三 17:29 BJT

中国将加强对新西兰输华乳粉检验监管--质检总局

针对疑似环保分子威胁污染新西兰婴幼儿配方乳粉事件，中国国家质量监督检验检疫总局周二晚称，中国将加强对新西兰输华乳粉检验监管。中国质检总局提醒消费者，在购买、使用新西兰进口婴幼儿配方乳粉和其他配方乳粉时，如发现产品包装有破损或针孔等情况，及时向当地食品药品监督管理部门或公安机关报告。路透
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