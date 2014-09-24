《热点透视》中国乳品价格修正 拖累恒天然利润受损

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军

路透香港9月24日 - 中国乳品市场正经历价格波动之苦。新西兰乳业巨头恒天然(FSF.NZ)就是受害者之一。该公司宣布今年7月止年度获利下滑76%。基本走势仍然乐观，但等泡沫散尽还需时日。

去年受中国需求预期驱动，市场疯狂抢购乳品，推动恒天然支付奶农的实际收购价涨至历史高点每公斤8.50新西兰元(6.87美元)。在这波热潮中，既卖奶粉等加工乳品、又卖消费乳品的恒天然也收入大增。去年7月起，恒天然对中国销售额上涨逾一倍至55亿新西兰元，接近该集团营业额的四分之一。

但是获利出现下滑。虽然恒天然总能将乳价上涨传递给批发客户，但其自有零售品牌的消费者却没那么好对付。中国乳制品生产商旺旺(0151.HK)业绩不佳也是佐证。由于成本持续高昂，企业获利大为缩水。

如果这还不算糟糕，那么还有一点：现在看起来，与恒天然合作的部分批发乳品交易商和经纪商可能已经库存过剩。中国乳品进口每月都在环比减少，而且恒天然旗下GlobalDairyTrade的标售情况显示，全脂奶粉价格从年初到9月16日已经大跌46%。

中国乳业荣景的理论基础是：中国将发展为乳品消费国。这点仍然有效。恒天然与贝因美(002570.SZ)合资，有利于其在这个高利润率的市场抢得先机、提升份额，但显然这条路不会一马平川。此前恒天然在8月以6亿美元收购贝因美20%股权。

对恒天然利润率来说，幸运的是，全球市场新增供应意味着乳品价格不太可能再次达到去年高点。俄罗斯的乳品进口禁令应该会推动欧洲生产商转向别处销售更多乳品，而且美国产量也在升高。这预示明年整体乳品价格将会下跌，希望投资者也不会过度乐观。(完)

(译文审校 张荻)

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