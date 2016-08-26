焦点：中国投资者大举建仓玉米期货 因国家不再支撑玉米价格

2015年9月30日，河北农户在田间收获玉米的场景。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files

路透北京8月26日 - 中国投资者正以创纪录的步伐大举建仓国内玉米期货，押注当玉米10年来首次在没有国家价格支持的情况下上市销售时，其价格将进一步下滑。

大连玉米期货未平仓合约周四触及历史新高284万口，相当于2,830万吨玉米，价值481亿元人民币(72亿美元)，也是中国本收获季产量的13%。

玉米将于9月底上市，并由市场定价，而不是由中国政府规定价格。

中国今年宣布取消玉米临时收储政策，从而结束了向玉米农户支付高价以提高农民收入的政策。

仅仅不到三个月，未平仓合约就已增加逾一倍。

本月初，大连玉米近月合约触及近七年来最低位，1月合约自6月来下跌14%，现在每吨1,450元人民币附近盘旋。

中粮期货分析师孟金辉表示，一旦明确了国家不再支持，市场会变得对玉米十分感兴趣，他指出今年上半年以来仓位在稳步增长。

资金快速流入大商所玉米合约，凸显中国玉米种植农户面临的不确定性：一方面全球丰产且价格疲弱，另一方面政府又取消了价格支持。

市场在玉米价格走向问题上存在意见分歧。

库存增加而国内需求不振，国家玉米储备高达2.5亿吨左右，一年都消费不完，而且玉米的品质正在恶化。

市场价格下跌将刺激消费，有助于供需恢复平衡。

但提高农民收入是政府的优先考虑，因此若价格下跌过多，会让政府大伤脑筋。

本周稍早，财政部发文《关于恢复玉米深加工产品出口退税率的通知》，自2016年9月1日起，将玉米淀粉、酒精等玉米深加工产品的增值税出口退税率恢复至13%。

荷兰合作银行本月报告称，政府还有可能像以前一样，向饲料厂以及玉米加工企业提供补贴以刺激消费，或重新启动国家采购政策以支撑价格。(完)