鸡蛋期货模拟交易周六进行 料于二季度上市交易--大商所

路透北京3月28日 - 中国鸡蛋期货上市步伐加快。大连商品交易所发布公告称，将于30日(周六)上午9:00-11:30进行鸡蛋品种交易系统的全市场模拟测试，并预计鸡蛋期货在二季度上市交易几无悬念。

大商所提供的新闻稿称，交易所已开始全力推动和筹备鸡蛋期货上市工作。此次模拟测试为交易所首次组织会员、信息商在内的全市场模拟测试。新品种鸡蛋的代码为“jd”，共设八个合约。

“根据焦煤期货上市推进进程及交易系统全市场模拟测试工作安排看，鸡蛋期货在二季度上市交易几无悬念。”新闻稿提到。

本月18日，大商所已经开始向市场公开征集鸡蛋期货合约规则意见，征集结束经理事会审议通过后，将报证监会批准。

大商所上周五刚上市交易焦煤期货，目前大商所的期货品种还包括：黄大豆一号、黄大豆二号、豆粕、黄玉米、豆油、聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯、焦炭。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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