专访：大商所力争明年5月完成期权上市准备--高层

* 大商所期权筹备工作力争明年5月完成

* 该所首个上市期权品种为豆粕期权

* 2014年为推进商品期权的好时机

* 计划引入流动性服务商制度

作者 丁琦

路透上海10月25日 - 中国大连商品交易所高层称，2014年是推出商品期权“非常好的时机”，大商所力争在明年5月完成期权上市的准备，并计划引入流动性服务商制度以促进市场平稳运行。

随着中国衍生品市场的快速发展，期权交易需求不断升温，目前各交易所都在全力推进相关筹备工作。大商所在去年5月启动了豆粕期权的仿真交易，目前已开始面向全市场开展。

大商所交易部总监张英军接受路透专访表示，“我们的目标是明年‘五·一’之前为正式推出期权做好系统上和业务上的各项准备，之后会根据证监会的安排适时上市交易。”

他并估计，各交易所筹备和推出期权的时间“前后应该差不多”。而大商所启动期权交易会采取循序渐进的方式，将优先推出目前仿真交易的标的--豆粕期权。

“按照目前的准备情况，各品种一下子都上来的可能性也不大，豆粕是第一个品种，条件成熟时我们会陆续推出其他品种。”张英军说。

大商所统计显示，目前该所已有120多家会员申请参加豆粕期权的仿真交易，每家会员将引入至少50位客户参与交易，期权每日平均委托量约15万手，日均成交量约8万手。

张英军称，现在期权仿真交易的成交量还不是很大，但客户参与还没有达到高峰，未来还将增加仿真交易的席位和通道，等各方面条件更加完善后，市场将更加活跃。

根据大商所安排，目前的期权仿真交易对应的是全部有交易的合约，而国内主要农产品期货交投则集中于1月、5月和9月合约。张英军表示，希望通过期权和期货之间的互动，来带动各月份合约的活跃，从而更好地满足风险对冲的需求。

除大商所外，郑州商品交易所也在近期开展了白糖期权的仿真交易，而股指和个股期权的准备工作也在相关交易所全力推进。

中国金融期货交易所本周稍早宣布，将于11月8日面向全市场开展股指期权仿真交易，该交易选择沪深300指数.CSI300为标的，合约行权方式为欧式.

中国证监会主席肖钢9月在国债期货上市仪式上表示，要积极推进期货衍生品市场改革创新，努力开发适应市场需要的新品种、新工具。

**中国版“做市商”制度**

在期权筹备加速推进的同时，也有市场人士担心，众多基于不同期货合约和行权价的期权一并推出，有可能带来流动性问题，让交易者难以找到对手盘。

对此张英军表示，为满足期权交易的流动性要求，将考虑引入中国版的“做市商”安排，即流动性服务商制度。

“流动性服务商制度会有考虑，我们正在做这方面的研究和培训，未来具体执行还要看监管层的整体安排，”他表示。

业内人士指出，流动性服务商所起的作用与做市商相仿，可为期权合约提供双边报价，从而提供足够流动性，对于稳定市场和形成理性价格都有重要作用。

路透还从消息人士处了解到，包括流动性服务商制度在内的一系列期权交易配套规则已在监管层层面形成讨论稿，并下发征求意见。

尽管哪类机构可获得流动性服务商的资格尚未有明确规定，但业内认为期货公司的希望很大，国内也已有多家期货公司正在研究做市商平台，并招募相关人才。

作为中国内地四大期货交易所之一，大商所目前有铁矿石等11个期货品种上市交易，去年期货成交量和成交额分别达到12.66亿手和66.64万亿元人民币。根据美国期货业协会公布的全球主要衍生品交易所成交量排名，2012年大商所在全球位列第11位。(完)

(审校 杨淑祯)

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