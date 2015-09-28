万达西双版纳国际度假区开业 拥有亚洲最高最快水上过山车

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京9月26日 （记者 Dominique Patton） - 大连万达称，其总投资160亿元的西双版纳国际度假区已开业。这是万达进军旅游业的行动之一。
度假区位于云南景洪，建有户外主题公园、豪华酒店、滨湖酒吧街、万达购物广场、剧院和国际医院。
大连万达正在进军体育和娱乐业，以应对国内地产业务减速的冲击。
去年大连万达在武汉建成了一个80亿美元的电影主题公园。
万达发表声明称，其发展旅游业的目标是5年内到访游客2亿人次，收入1,000亿元，成为世界最大的旅游企业。
度假区建有高45米、时速100公里的亚洲最高最快水上过山车。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。