万达西双版纳国际度假区开业 拥有亚洲最高最快水上过山车

路透北京9月26日 （记者 Dominique Patton） - 大连万达称，其总投资160亿元的西双版纳国际度假区已开业。这是万达进军旅游业的行动之一。

度假区位于云南景洪，建有户外主题公园、豪华酒店、滨湖酒吧街、万达购物广场、剧院和国际医院。

大连万达正在进军体育和娱乐业，以应对国内地产业务减速的冲击。

去年大连万达在武汉建成了一个80亿美元的电影主题公园。

万达发表声明称，其发展旅游业的目标是5年内到访游客2亿人次，收入1,000亿元，成为世界最大的旅游企业。

度假区建有高45米、时速100公里的亚洲最高最快水上过山车。（完）