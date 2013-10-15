多美滋就“第一口奶”事件发布通报 称将任命新高管

路透北京10月15日（记者 Adam Rose） - 法国食品企业达能(DANO.PA)旗下的多美滋针对“第一口奶”事件发布通报称，将任命新的高管负责处理相关事务，同时中止一个妇幼健康教育项目。

多美滋中国公司对该妇幼健康教育项目存在的问题“深表歉意”，并称该项目的原本目的是提高妇幼健康保健水平，并包括提供营养方面的建议。

中央电视台9月报道称，多美滋向天津一家医院的医护人员行贿，让后者向新生儿家长推荐多美滋奶粉。多美滋中国公司随后对此事展开调查。

多美滋中国公司在通报中称，将根据公司相关规定进行处理，包括任命新的高管来负责处理相关事务。

该公司称其政策包括支持母乳喂养，及遵守中国所有的地方和国家法规。

但该公司指出，在上述妇幼健康教育项目的执行中，出现了一些有被项目初衷的行为。

通报还称，为了确保员工遵守公司的营销政策，将对所有员工开展更多合规培训。该公司表示不会对此事进一步发表评论。

天津市政府周一公布了“第一口奶”问题调查处理结果，13名问题比较严重的违纪违规人员受到严肃处理。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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