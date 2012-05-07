中国数据观测：4月新增贷款料自上月高点回落 M2增速亦略降

* 公布内容: 中国4月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚5月15日

--调查结果:

4月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 13.3 * 12.7-14.0 13.4 15.3 24

新增人民币贷款(亿元) 8,000 * 7,000-9,250 10,100 7,396 25

人民币贷款余额同比 15.6 * 15.4-16.0 15.7 17.5 12

--数据要点:

接受路透调查的25家机构预测中值显示,4月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额增速预计均较上月略有回落,但好於年初1-2月的低迷水平.而人民币新增贷款料亦回落至8,000亿元附近,在3月冲高後渐趋平静.

二季度首月,银行信贷数据仍受困于对经济需求不足的影响,一方面企业扩张生产动能不足,导致信贷需求低迷;另一方面银行出於对不良贷款的考虑也谨慎放贷.

"我们对经济走势的判断相对悲观,复苏是缓慢的,3月冲高是短期现象,4月信贷预计7,200亿元……二季度可能才是底,随着政策放松,下半年才会有好转."渣打银行中国经济分析师李炜称.

交通银行亦认为,在经济增速放缓、企业盈利预期不强的情况下,实体经济总体信贷需求减弱;加之预期政策放松、市场利率下行,很多企业选择推迟贷款融资计划.而银行不良贷款在经济下行时期有扩大的趋势,出於控制风险、保证贷款质量的考虑,银行依然严格放贷标准而并没有盲目地扩大信贷投放.

第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国5月调降存款准备金率的预期较上月明显增强,近八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在5月下调一次法定存款准备金率,且有逾四成的参与机构还预期,未来三个月准备金率会共调降两次.

分析人士预计M2将缓慢回升,最终达成中国政府设定的2012年度增速目标--14%.亦对全年8.5万亿的信贷目标充满信心,不论前期放贷节奏快慢,相信政府的调控能力足以使该目标在年终实现.

中国证券报此前报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%.

--市场影响:

在3月新增贷款超预期大幅跳增至逾万亿之後,4月信贷数据料回归"正常".目前市场已对此有普遍预期,料不会成为影响市场短期走势的主要因素.

但若贷款额再次超预期的话,将有望为市场注入强心针,坚定投资者中国经济已步入上升通道的信心,沪综指.SSEC及周边市场有望应声上涨,而国际大宗商品市场也有望受到提振.

若信贷数据低於预期,则会使市场更加担忧经济需求,加重调降存准预期,当前受利好政策支撑的股票市场或受到短期打压,同时令债市预期更偏乐观.

以下为本次路透调查的结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

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澳新银行 ~ 800.0 ~

交通银行 13.0 700.0 ~

中银国际 13.5 850.0 15.9

交银国际 14.0 850.0 15.5

美银美林 13.3 820.0 15.6

东方汇理银行 14.0 925.0 ~

国开证券 13.2 825.0 15.7

中金公司 13.0 900.0 ~

中信证券 13.2 750.0 ~

德意志银行 13.4 900.0 15.8

Forecast PTE 13.5 700.0 ~

高盛 13.1 720.0 ~

国泰君安证券 13.0 800.0 ~

华泰联合证券 13.8 800.0 15.6

华宝信托 13.3 800.0 15.6

兴业银行 13.1 890.0 15.8

ING金融市场 13.5 750.0 ~

瑞穗证券 13.6 850.0 ~

华侨银行 13.3 750.0 ~

北京领先国际金融 13.8 800.0 16.0

上海证券 13.0 700.0 15.4

法兴银行 13.5 750.0 ~

渣打银行 13.3 720.0 ~

瑞银 12.7 780.0 15.6

浙商证券 13.3 800.0 15.6

注:~表示数据未提供.(完)

--发稿 张胜男; 审校 丁淑琴

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