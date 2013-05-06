中国数据观测：4月新增贷款料季节性回落

* 公布内容: 4月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚5月15日

--调查结果:

4月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 15.5 12.0-15.9 15.7 12.8 27

新增人民币贷款(亿元) 8,000 7,000-10,000 10,600 6,818 26

人民币贷款余额同比% 14.9 14.7-15.2 14.9 15.4 11

--数据要点:

经历了3月的季末冲贷后，中国商业银行4月的人民币新增贷款料将明显回落。尽管外汇占款持续增长有利于货币供应增长，但受社会融资规模和新增信贷规模下滑，以及财政存款上缴的影响，预计广义货币供应量(M2)增速亦较上月小幅下降.

接受路透调查的27家机构预测中值显示，4月末M2同比增速料为15.5%；而新增人民币贷款则在8,000亿元，明显低于上月的10,600亿元。

“随着存款转好，5月新增贷款会有所回升。展望全年，综合经济增速小幅回升背景下实体经济信贷需求平稳增长，货币政策保持稳健条件下银行保持一定信贷供应能力，维持全年信贷投放适度增加，全年新增贷款在9-9.5万亿的判断。”交通银行报告称。

3月的人民币新增贷款远超预期突破万亿元，在货币政策“总量维稳、预调微调”的指导下，按照通常的“3:3:2:2”的季度贷款投放节奏推算，今年全年的新增信贷规模就将超9万亿。

同理，M2在一季末多增之后，4月作为紧邻的季初月份应会大幅少增；而考虑到今年新增信贷及社会融资总量高于去年同期，流动性改善的趋势未变，翘尾因素明显上升。

招商证券的报告认为，宏观政策取向稳增长，以及货币环境的保持稳定，预计今年M2的增速将在14%-15%之内。

中国央行公开市场春节后至今仅进行正回购操作。业内人士称，近日国内外数据均显示经济增长动力不足，然短期内数量型货币政策推出的必要性和空间均不足，公开市场操作或作为少数可用工具助回笼多余流动性。

内生增长动力不足导致中国经济复苏脚步蹒跚。中国国家信息中心预计，较宽松政策和换届效应等因素，将支持二季度中国经济稳步小幅回升至8%，基本接近现阶段潜在增长水平。货币政策应坚守“稳健”，总体保持“中性”，根据外汇占款变化、市场资金需求变动等方面的情况，灵活运用公开市场操作工具，保持银行间市场流动性合理适度

央行行长周小川此前在全国“两会”期间表示，要高度关注通货膨胀，高度重视以便能够在物价基本稳定的时候保持经济平稳较快发展，这是一条捷径。央行并打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。他并称，全年13%的M2增速目标代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是中性，不再是宽松的货币政策。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

Forecast 15.6 700.0 ~

澳新银行 15.5 800.0 ~

交通银行 15.3 700.0 14.7

巴克莱 15.8 850.0

美银-美林 15.8 820.0 14.9

凯投宏观 15.2 800.0 ~

长江证券 15.2 770.0 ~

建设银行 15.2 1000.0 15.2

中金公司 15.5 800.0 ~

花旗 15.2 785.0 ~

德意志银行 15.8 700.0 ~

光大证券 15.5 800.0 ~

海通证券 15.9 700.0 14.7

华融证券 15.5 986.0 15.1

华宝信托 15.5 850.0 14.9

兴业银行 15.2 900.0 15.2

招商证券 15.5 870.0 ~

瑞穗证券 15.4 900.0 ~

北京领先国际

金融资讯 14.7 ~ ~

上海证券 15.3 700.0 14.9

申银万国 15.8 842.9 14.9

渣打银行 12.0 800.0 ~

浙商证券 15.4 750.0 14.8

OCBC 15.3 720.0 ~

摩根士丹利 15.5 800.0 ~

大和资本市场 15.5 850.0 ~

高盛 15.7 750.0 14.8

(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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