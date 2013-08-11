欧股收高 受中国工业数据强劲及银行股大涨提振

（更正）亚股挫跌而避险资产跳涨 此前美国对叙利亚实施打击
路透悉尼4月7日 - 亚洲股市周五挫跌，债券和日圆跳涨，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，有可能使当地争端升级，全球投资者为之感到恐慌。
* FTSEurofirst 300指数收高0.6%
* Euro STOXX 50指数上涨0.3%
* 中国7月工业增速快步回升，提振矿业股
* 法股和西班牙股市触及年内高位
路透巴黎8月9日 - 欧洲股市周五攀升，因中国工业数据强劲，引发矿业股升势，且欧元区银行股大涨，提振法国和西班牙指标股指升至年内高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,229.58点，而欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.3%，报2,825.62点。
法国股市CAC 40指数.FCHI和西班牙IBEX指数.IBEX自6月底来表现就优于整体欧股，今日受银行股大涨带动，均触及今年高位。
CAC 40指数收高0.3%，报4,076.55点，超过5月高位，并创下2011年中来最高水准，因本业绩期表现意外强劲。
法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)收高1.5%，Michelin(MICP.PA)升1.9%。
一巴黎交易商表示，“升势结构令人鼓舞：银行股和景气类股引领PSA标致雪铁龙等受创个股反弹，但防御类股表现逊色。”
“这显示此波升势可能将持续一段时间，尽管短期内是时候回调了。”
银行股占很大权重的西班牙IBEX指数收高0.7%，报8,735.5点，超过1月所创的今年高位，并触及2012年初以来最高水准。BBVA (BBVA.MC)升2.4%，西班牙国际银行 (SAN.MC)升0.8%。
矿业股今日领跑，此前中国公布的数据显示，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。
Lonmin (LMI.L)猛涨7.7%，Antofagasta (ANTO.L)升7.5%。
FTSEurofirst 300指数今年迄今升8.6%，Euro STOXX 50指数则自6月底劲扬约13.4%。
英国富时100指数.FTSE收涨0.82%，至6,583.39点。德国股市DAX指数.GDAXI收升0.24%，报8,338.31点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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