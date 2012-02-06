数据观测：中国1月CPI同比涨幅料持平於前月

* 公布内容: 1月CPI和PPI

* 公布时间: 2月9日(周四)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI)同比 4.1 3.4-4.3 4.1 4.9 23

环比 1.0 0.2-1.1 0.3 1.0 10

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 0.8 0.4-1.8 1.7 6.6 21

--数据要点:

路透综合23家机构预测中值结果显示,中国1月CPI同比增速料持平於4.1%.但其中10家机构估值显示,当月物价环比加速上涨,升幅达1.0%,主因春节长假消费需求旺盛,带动农产品价格走高.去年12月环比仅升高0.3%.

调查结果并显示,反映上游生产资料价格的工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅续降至0.8%,显示受春节生产活动波动,需求疲软和前期国际大宗商品价格下降等因素合力影响,上游物价涨势继续降温.

"虽然近期由於春节假日因素及季节性等因素的影响,CPI同比仍维持在高位,但此前同比已经连续五个月出现回落,表明前期物价调控政策正在明显起效,"交通银行首席经济学家连平称.

他认为,物价上涨压力正在逐步缓解,今年中国物价涨幅较去年将大幅回落.预计1月食品价格环比涨幅在1.2-1.8个百分点之间,非食品价格涨幅约在2%;据此估算当月CPI同比增幅为4.1%左右.

中国CPI同比增幅在去年7月一度触及6.5%的三年高点,但到12月时降至4.1%,以15个月新低收尾,表明通胀压力大幅缓解.去年全年CPI则上升5.4%.

连平并预计,受近期国内外商品价格止跌回稳影响,中国1月生产资料价格下跌速度可能趋缓;但因全球经济放缓可能性高,大宗商品价格预计将维持震荡下行,叠加今年国内PPI翘尾因素较上年减少约3个百分点,预计较上年明显走低的机率亦较高.

周三刊登在中国政府网的文章援引财政部部长谢旭人称,当前及今後一个时期将充分发挥积极的财政政策的作用,努力保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

--市场影响:

海外经济环境恶化的风险积聚,加上国内通胀步入下降通道,近期官方表态愈发证实,控通胀的重要性已退居次席,转而更强调投资,更注重"稳增长".

考虑到物价大幅上涨的基础并不存在,因此1月物价即便略超出预期,市场也会将其归到季节因素,预计不会对市场造成较大影响.

但若上下游物价意外大幅下滑,将引起对需求萎缩乃至对实体经济的担忧."硬着陆"隐忧已令中国股市在去年底以来低位缩量振荡,若监管层不及时放松调控,恐会令股市承受更重压力.但对债市而言,将是利好.

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以下为本次路透调查的结果:

机构 CPI(同比) CPI(环比) PPI --------------------------------------------- 农业银行 3.8 ~ ~ 澳新银行 4.3 ~ 1.2 交通银行 4.1 ~ 1.0 交银国际 4.1 1.1 0.8 美银美林 4.1 ~ 1.7 国开证券 4.1 1.0 0.9 建设银行 3.4 0.3 0.6 中信证券 4.3 ~ 0.5 德意志银行 4.0 ~ 1.0 安信证券 4.2 ~ ~ 华融证券 4.0 0.2 1.8 华泰联合证券 4.2 1.0 0.7 华宝信托 3.9 0.9 0.8 兴业银行 4.1 ~ 0.4 ING金融市场 4.1 ~ 1.0 瑞穗证券 4.1 1.0 0.9 华侨银行 4.0 1.0 0.6 北京领先国 际金融资讯 4.1 ~ 0.7 国海证券 4.3 1.1 0.7 上海证券 3.7 0.7 0.8 渣打银行 4.0 ~ 0.6 瑞银 3.9 ~ 0.8 湘财证券 4.1 ~ 0.8

注: ~表示数据不可得.(完)