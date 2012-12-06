中国数据观测：11月CPI同比涨幅料回升至2.1%

* 公布内容: 中国11月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间: 12月9日(周日)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI)同比 2.1 1.9 ~ 2.3 1.7 4.2 27

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -2.0 -2.4 ~-1.8 -2.8 2.7 27

固定资产投资(不含农户)(1-11月) 20.8 20.4 ~ 22.0 20.7 24.5 27

工业增加值 9.8 9.4 ~ 10.2 9.6 12.4 26

社会消费品零售总额 14.6 14.3 ~ 14.8 14.5 17.3 26

路透综合27家机构预测中值结果显示,受蔬菜、猪肉等食品价格上涨推动,中国11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将出现回升.同时,前期激励政策继续显效,带动工业、投资和消费增速持续稳步走高,四季度经济回升已成定局.

受访分析师预计,中国11月CPI同比涨幅预计达2.1%,创五个月来最高位;而随着需求回暖,PPI同比跌幅也将进一步缩减,估计约为下滑2%.

交通银行金融研究中心首席经济学家连平在研究报告中指出,受冬季气温降低导致蔬菜供应量减少,蔬菜价格持续上涨,猪肉价格也开始止跌回升.虽然非食品价格总体运行平稳,但本月CPI同比涨幅可能有明显回升,初步判断在2.3%左右.

"目前基本可以确认,10月份1.7%的CPI同比是今年物价的低点,也是本轮物价运行的拐点,预计12月份物价仍将在2%以上,今年CPI同比平均涨幅可能达到2.7%左右."他称,交行预计2013年中国CPI同比涨幅在3.5%左右.

至于PPI,则得益於国内生产需求企稳并显现回升迹象,"PPI触底回升的反转趋势已形成,预计全年PPI同比下滑1.7%."报告称.

而宏观经济先行指标--中国官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)和产出分项指数悉数回升,暗示着工业增速正在加快.同时得益於政策放松和一些刺激举措,部分新项目开工建设,在基建投资支持下,预计11月固定资产投资增速将保持稳健.

新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.

野村证券在对政治局会议传递出的消息进行解读後指出,首先政治局相信经济已经企稳,这就降低了出台新刺激措施的紧迫性;同时,新一届领导人并没有谈及推动新的投资项目,反而是在强调"着力扩大国内需求"和"继续严格控制'两高'和产能过剩行业盲目扩张".

野村认为,关於2013年将推出新一轮刺激计划的预期很可能落空.该行仍然认为,当前中国经济回暖不太可能在2013年延续,预计到明年下半年经济成长率将下滑至7.2%,因为届时随着通胀走升,政策立场将转向收紧.

以下为各机构预测详情:

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机构 CPI PPI 工业 投资 消费

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澳新银行 2.1 -2.1 9.9 20.9 14.3

交通银行 2.3 -2.0 9.8 20.8 14.7

巴克莱 2.0 -2.3 10.0 20.8 14.5

交银国际 2.1 -2.0 9.8 21.0 14.6

美银美林 2.1 -1.8 10.2 20.9 14.7

凯投宏观 2.1 -2.0 9.8 20.9 14.7

国开证券 2.2 -2.0 9.7 20.8 14.6

建设银行 2.0 -1.9 10.0 20.7 14.6

中金公司 2.1 -2.3 9.8 20.9 14.7

花旗 2.2 -2.1 10.0 20.8 14.3

中信证券 2.2 -1.9 10.1 20.8 14.6

德意志银行 1.9 -2.4 9.8 20.7 14.3

光大证券 2.3 -2.0 9.6 20.7 14.3

高盛 2.2 -2.2 10.0 20.9 14.5

国泰君安 2.2 -2.1 9.4 20.7 14.5

华宝信托 2.1 -2.2 10.1 20.8 14.8

兴业银行 2.1 -2.0 9.8 20.4 14.6

ING金融市场 1.9 -2.2 9.8 20.8 14.5

摩根大通 2.0 -1.9 9.6 20.9 14.3

瑞穗证券 2.0 -2.0 9.8 20.8 14.6

华侨银行 2.1 -2.3 9.7 20.8 14.7

北京领先国际

金融资讯 2.2 -1.9 9.5 20.5 14.4

国海证券 2.3 -2.2 9.7 20.8 14.6

上海证券 1.9 -2.0 9.8 22.0 14.4

申银万国 2.3 -1.8 ~ 20.5 ~

渣打 2.0 -1.8 9.9 20.9 14.6

瑞银 2.1 -2.0 9.8 21.0 14.5

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注: ~表示数据不可得.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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