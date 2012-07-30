金麦龙原老总因数据泄密获刑--报导

路透北京7月27日电---《新京报》周五报导，金麦龙资产管理有限公司原总经理伍志文因非法获取国家秘密罪被北京市一中院终审判处有期徒刑5年零6个月。这是中国打击数据泄密的进一步行动。

报导称，法院认定，2010年1月至12月间，伍志文先後从伍超明处获得国家尚未公布的宏观经济数据共计19项。伍超明系中国人民银行金融研究所金融史研究室原副主任。

伍志文还从李某处获得了一些国家尚未公布的经济数据，并通过手机短信将数据泄露给13人。

一审法院判处伍志文有期徒刑5年零6个月，伍志文以不知道这些信息属於国家秘密为由提出上诉，最终法院驳回了伍志文的上诉，维持原判。

这些数据包括国内生产总值、消费价格指数、工业增加值和城镇固定资产投资。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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