数据观测：8月出口料继续向好、进口增速回正 贸易顺差维持高位

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
* 公布内容: 中国2014年8月进出口数据
* 公布时间: 9月8日（周一）
--调查结果ECONCN:
指标 8月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) 8.0 3.0~17.0 14.5 7.2 21
进口(%) 1.7 -1.7~7.0 -1.6 7.0 21
贸易顺差(亿美元) 400 50~513 473 286.1 18
--数据要点：
最新路透调查结果显示，受国际航运市场逐步回暖的提振，中国8月份出口有望保持接近两位数的同比增幅，而进口则可能恢复正增长，惟增速较低。受此推动，贸易顺差仍有可能保持约400亿美元的规模。
接受调查的21位分析师调查中值显示，8月出口和进口料分别同比增长8.0%和1.7%，当月贸易顺差料达400亿美元。
“在外需整体改善的背景下出口增速有望延续向好趋势，但难以维持在非常高的位置。”交通银行金融研究中心的预测报告称。
报告提到，从制造业PMI分项指标看出口形势向好，但随着贸易顺差的扩大带来人民币升值压力，从最近两个月汇率走势来看人民币已经止跌微升，年初汇率贬值带来的出口价格优势将逐步消失。
进口方面，交行认为，由于前期大宗商品囤货现象明显，当前仍然处于去库存阶段，企业生产复苏对进口的拉动作用有限；但随着企业生产回暖去库存的提速，主动补库存意愿有所增强，将缓解进口疲态。
首创证券报告认为，制造业产能去化和地产下行压力犹存，将压制进口增速的反弹高度，预计进口同比增速转正但增速不高。
出口形势好于进口将继续使贸易顺差维持高位。8月份人民币汇市结汇压力较为明显，全月升值幅度达0.5%，也反映出贸易项下的资金流入势头旺盛。
国务院5月15日出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。
以下为本次路透调查结果：
机构名称 出口 进口 贸易顺差
（同比%） (同比%) （十亿美元）
澳新银行 7.9 2.7 39.70
交通银行 11.5 3.0 45.00
中银国际 12.0 1.0 ~
美银美林 7.5 3.0 37.50
Capital Economics 8.0 3.0 40.00
国开证券 12.6 0.5 51.32
民族证券 7.3 2.0 ~
中金 12.0 0.8 49.70
花旗 7.5 2.7 38.40
中信证券 13.5 2.5 49.79
大和资本市场 8.2 1.7 41.00
光大证券 8.3 3.8 37.90
High Frequency Economi 4.5 -1.7 39.90
cs
华创证券 8.0 1.0 ~
华宝信托 7.7 1.7 30.00
ING Financial Markets ~ ~ 34.40
兴业银行 7.0 -1.0 40.00
联讯证券 13.8 1.8 ~
民生银行 3.0 1.0 5.00
上海证券 17.0 7.0 50.00
申银万国 10.7 0.2 48.70
瑞银 8.0 1.0 42.00
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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