数据观测：10月工业、投资料低位企稳动能放缓 PPI降幅扩大

调查结果ECONCN: (同比,%) 预估中 预估区间 上月 上年同 预测

值 期 数

居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.4 ~ 1.8 1.6 3.2 22

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.0 -2.3 ~ -1.8 -1.8 -1.5 22

工业增加值 8.0 7.5 ~ 8.2 8.0 10.3 22

固定资产投资(不含农户)(1-10 15.9 15.5 ~ 16.1 16.1 20.1 22

月)

社会消费品零售总额 11.6 11.0 ~ 11.8 11.6 13.3 21

注：上月投资数据为1-9月累计值。

路透综合22家机构预测中值结果显示，中国10月通胀料持稳，PPI同比降幅则可能进一步扩大，经济增长动能持续放缓但隐现低位企稳迹象。分析人士认为，内生增长动力羸弱意味着宽松的政策基调还将持续。

分析师预估中值显示，中国10月CPI同比涨幅料持平在上月的1.6%，而主要生产资料价格的持续下跌或导致PPI同比降幅扩大至2.0%。

此外，发电耗煤、粗钢产量等高频数据企稳回升，然而上游大宗商品价格的低迷正在对中游部分行业带来负面影响，预计10月工业增加值同比增速持平在8.0%；而因房地产投资延续下滑态势以及基建和制造业投资底部运行，1-10月固定资产投资增速料进一步降至15.9%。

招商证券在其预测报告中称，10月水产品、蛋类和内类价格下跌明显，但非食品价格环比小幅回升，综合而言，预计10月CPI同比增长1.6%，增速与上月持平。

另一方面，从高频数据来看，国内经济持续复苏无中观层面支撑，铁矿石价格仍在回落趋势中，钢铁流通库存依然在去化过程中，故预计10月PPI同比下滑2.0%，降幅进一步扩大。

“产能过剩趋势不改，抑制通胀上行，就业下滑倒逼稳增长，货币政策持续宽松，短期仍是流动性决定通胀波幅，四季度通胀或上行。”招商证券报告称，预计全年CPI同比增长2.2%。

该券商并表示，2014年全球经济维持弱复苏，国内经济产能过剩的现实依然存在；结合领先指标--工业增加值产出缺口、国际大宗商品走势来看，7月或是PPI年内高点。

此前出炉的数据显示，中国10月官方制造业PMI降至五个月低点，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。10月汇丰制造业PMI终值则创三个月高位，惟新订单和新出口订单被下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足。

光大证券报告指出，工业增加值增速在8月大幅下滑后，9月又有所回升，不过增速回升势头并不稳固，9月经济增长的好转主要是受到出口的拉动，但国内需求仍然相当孱弱。

“固定资产投资继续下滑，且下滑幅度再次超过市场预期。更让人担心的是，固定资产投资到位资金的状况在9月进一步恶化，显示实体经济的融资状况继续严峻。”光大证券表示，预计投资增长在未来几个月仍将疲弱，其中的地产投资增速还将继续下滑。

光大并称，考虑到内需的低迷，以及外需所面临的不确定性，经济增长目前只能算作在低位企稳，还看不到明显的回升动能。该券商预计10月工业增加值同比增长8.0%，1-10月固定资产投资同比增长15.8%。

中国国务院总理李克强周一称，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进。而国家发改委继10月核准九条铁路和五个机场投资外，周三又集中批复了七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。

以下为各机构10月数据预测详情：

机构 PPI CPI 投资 工业 零售销售

中国银行 -2.0 1.6 15.7 8.1 11.5

交通银行 -2.0 1.4 16.0 8.0 11.5

美银美林 -2.0 1.6 15.9 8.2 11.7

Capital Economics -2.1 1.5 15.8 7.9 11.5

国开证券 -2.0 1.8 16.0 8.0 11.5

招商证券 -2.0 1.6 16.0 7.8 11.6

民族证券 -2.3 1.7 15.5 8.1 11.6

中金 -2.2 1.6 16.0 7.8 11.6

花旗 -2.0 1.8 15.7 7.9 11.8

中信证券 -2.0 1.5 15.8 7.9 11.5

光大证券 -2.0 1.6 15.8 8.0 11.6

高盛 -2.1 1.6 15.9 7.6 11.6

广发银行 -1.9 1.6 16.0 7.5 ~

海通证券 -2.2 1.5 15.7 7.6 11.0

华泰联合证券 -1.9 1.6 15.9 8.0 11.7

华宝信托 -2.0 1.6 16.0 8.1 11.6

兴业银行 -2.3 1.6 15.9 8.0 11.8

ING Financial Markets -1.9 -1.5 16.0 7.8 11.4

瑞穗证券 -2.0 1.6 16.0 7.9 11.5

平安证券 -2.1 1.7 16.0 8.2 11.8

申银万国 -1.8 1.6 16.1 8.0 11.6

瑞银 -2.2 1.8 15.8 8.0 11.6

注：~ 表示暂无，投资为1-10月累计增速。 （完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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