背景资料：中国2015年经济发展目标简表

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透上海3月5日 - 中国十二届全国人大三次会议周四开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。报告提出，今年中国国内生产总值（GDP）增长目标为7%左右，较上年的7.5%目标略有调低。
以下是根据2015年政府工作报告（草案）、国民经济和社会发展计划草案报告、中央和地方预算草案报告所整理的2015年中国经济发展目标：
经济指标 2015年目标 2014年目标 2014年实际完成
GDP增速 7% 7.5% 7.4%
CPI增速 3% 3.5% 2%
固定资产投资增速 15% 17.5% 15.3%
消费品零售总额增速 13% 14.5% 12.0%
进出口增速 6% 7.5% 3.4%
M2增速 12% 13% 12.2%
财政赤字 1.62万亿 1.35万亿 1.35万亿
赤字率 2.3% 2.1% 2.12%
外商直接投资 1,200亿美元 1,217亿美元 1,196亿美元
城镇登记失业率 4.5% 4.6% 4.09%
城镇新增就业人数 1,000万 1,000万 1,322万（完）
(整理 林琦; 审校 张喜良)
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