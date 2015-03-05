背景资料：中国2015年经济发展目标简表

路透上海3月5日 - 中国十二届全国人大三次会议周四开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。报告提出，今年中国国内生产总值（GDP）增长目标为7%左右，较上年的7.5%目标略有调低。

以下是根据2015年政府工作报告（草案）、国民经济和社会发展计划草案报告、中央和地方预算草案报告所整理的2015年中国经济发展目标：