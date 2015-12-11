中国统计局：政策显效需求回暖 11月份生产回升的可能性很大

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月11日 - 中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称，随着政策效应陆续显现，近期国内需求确实在回暖，11月份生产回升的可能性很大，虽然只剩下不到一个月的时间，但对完成全年7%左右的预期目标充满信心。
国家统计局网站刊登的对盛来运的采访称，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，在7%左右。随着政策效力继续发挥，经济增长中的积极因素将进一步累积和发挥。
他表示，从刚刚发布的11月份进出口和物价数据看，11月份居民消费价格同比上涨1.5%，比上月回升0.2个百分点；虽然进出口仍在下降，但降幅明显收窄，尤其是进口大幅收窄了10.4个百分点。
从中长期看，中国工业化、城镇化仍未完成，“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大区域战略进一步拓展经济发展空间，中国经济仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。（完）
(发稿 马蓉； 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。