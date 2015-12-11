中国统计局：政策显效需求回暖 11月份生产回升的可能性很大

路透北京12月11日 - 中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称，随着政策效应陆续显现，近期国内需求确实在回暖，11月份生产回升的可能性很大，虽然只剩下不到一个月的时间，但对完成全年7%左右的预期目标充满信心。

国家统计局网站刊登的对盛来运的采访称，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，在7%左右。随着政策效力继续发挥，经济增长中的积极因素将进一步累积和发挥。

他表示，从刚刚发布的11月份进出口和物价数据看，11月份居民消费价格同比上涨1.5%，比上月回升0.2个百分点；虽然进出口仍在下降，但降幅明显收窄，尤其是进口大幅收窄了10.4个百分点。

从中长期看，中国工业化、城镇化仍未完成，“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大区域战略进一步拓展经济发展空间，中国经济仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。（完）