中国9月官方非制造业PMI至八个月低点 新订单指数跌破临界点

（更正）焦点：政策支持力度虽减弱 但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透上海10月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4；9月官方非制造业新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。
此前公布的中国9月官方采购经理人指数(PMI)与上月持平，为51.1% [nL3S0RW14V]；汇丰(HSBC)9月中国制造业PMI终值则为50.2，亦与上月终值持平。[nL3S0RU1S5]
商业活动指数分行业来看，服务业商务活动指数为52.5%，比上月回落1.1个百分点；其中航空运输业、餐饮业、水上运输业、生态保护环境治理及公共设施管理业、房地产业等行业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量减少。
9月新订单指数为49.5%，比上月回落0.5个百分点，降至临界点以下。分行业看，服务业新订单指数为49.4%，比上月下降1.2个百分点，其中生态保护环境治理及公共设施管理业、航空运输业、房地产业、餐饮业等行业新订单指数低于临界点，市场需求有所减少。建筑业新订单指数为50.0%，比上月回升2.5个百分点，位于临界点，市场需求与上月相比变化不大。
中间投入价格指数为49.8%，比上月下降2.4个百分点，跌至临界点下方，表明非制造业企业用于生产运营的中间投入价格总体水平有所下降；收费价格指数为47.3%，比上月下降1.0个百分点，表明非制造业企业的销售或收费价格总体水平继续下降。
业务活动预期指数继续回落。业务活动预期指数为60.9%，虽低于上月0.3个百分点，但仍处在高位景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期持乐观的态度。分行业看，仅租赁及商务服务业业务活动预期指数低于临界点，其他行业均位于扩张区间。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月
非制造业PMI 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(记者 林琦; 审校 杨淑祯)
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