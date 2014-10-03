中国9月官方非制造业PMI至八个月低点 新订单指数跌破临界点

路透上海10月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4；9月官方非制造业新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。

此前公布的中国9月官方采购经理人指数(PMI)与上月持平，为51.1% [nL3S0RW14V]；汇丰(HSBC)9月中国制造业PMI终值则为50.2，亦与上月终值持平。[nL3S0RU1S5]

商业活动指数分行业来看，服务业商务活动指数为52.5%，比上月回落1.1个百分点；其中航空运输业、餐饮业、水上运输业、生态保护环境治理及公共设施管理业、房地产业等行业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量减少。

9月新订单指数为49.5%，比上月回落0.5个百分点，降至临界点以下。分行业看，服务业新订单指数为49.4%，比上月下降1.2个百分点，其中生态保护环境治理及公共设施管理业、航空运输业、房地产业、餐饮业等行业新订单指数低于临界点，市场需求有所减少。建筑业新订单指数为50.0%，比上月回升2.5个百分点，位于临界点，市场需求与上月相比变化不大。

中间投入价格指数为49.8%，比上月下降2.4个百分点，跌至临界点下方，表明非制造业企业用于生产运营的中间投入价格总体水平有所下降；收费价格指数为47.3%，比上月下降1.0个百分点，表明非制造业企业的销售或收费价格总体水平继续下降。

业务活动预期指数继续回落。业务活动预期指数为60.9%，虽低于上月0.3个百分点，但仍处在高位景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期持乐观的态度。分行业看，仅租赁及商务服务业业务活动预期指数低于临界点，其他行业均位于扩张区间。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月

非制造业PMI 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4

中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)