数据观测：中国11月工业和投资增速料继续放缓 通胀维持弱势

* 公布内容：中国11月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间：12月10日公布CPI和PPI；12月12日公布工业、投资和消费

调查结果ECONCN: (同比,%) 预估中 预估区间 上月 上年同 预测数

值 期

居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.4 ~ 1.8 1.6 3.0 18

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.4 -2.6 ~ -2.0 -2.2 -1.4 18

工业增加值 7.5 7.0 ~ 8.0 7.7 10 18

固定资产投资(不含农户)(1-11 15.7 12.0 ~ 20.5 15.9 19.9 18

月)

社会消费品零售总额 11.5 11.1 ~ 12.3 11.5 13.7 18

注：上月投资数据为1-10月累计值。

增长内在动能不足，是导致中国经济增速持续放缓的首要原因。路透综合18家机构预测

中值结果显示，11月中国工业和投资同比增速预计进一步放缓，与此同时通胀保持弱势将为

宽松政策加码提供空间。

“（工业放缓）部分原因是受APEC会议期间工业限产等影响，经济增长动能不足是根本

原因，”中信证券首席经济学家诸建芳在报告中指出。该券商预计11月工业增速将放缓至7.

5%左右。

环保部数据显示，经初步测算，亚太经合组织（APEC）会议期间京津冀等六省区市实际

停产企业9,298家，限产企业3,900家，停工工地4万余处，分别是保障方案规定的3.6倍、2.

1倍、7.6倍。一次性限产对工业数据应该有明显影响。

招商证券亦认为，考虑到APEC停产限产的影响，预计11月工业增速将继续回落至7.5%；

投资方面，房地产销售虽有改善，但仅仅是帮助去库存，短期难以看到地产投资抬头。

“制造业投资改善或要等到明年一季度，...基建投资将继续高于整体投资增速的水平

，但增量有限，”招商证券因此预计年内投资增速将维持下滑趋势，1-11月固定资产投资预

计同比增长15.7%。

为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。10月以来，发改委共分

七批集中批复铁路等基建投资项目，目前累计投资额度已经超过9,000亿元人民币。

与此同时，为了充分发挥民间投资的力量，财政部周四公布天津新能源汽车公共充电设

施网络等30个政府和社会资本合作模式（PPP）示范项目，总投资规模约1,800亿元，涉及供

水、供暖、污水处理等多个领域。

申银万国首席宏观分析师李慧勇亦预计，工业和投资增速分别放缓至7.5%和15.4%.

“通胀方面，从高频数据看，猪肉价格的同比回落仍在持续，而食用农产品中仅有蔬菜

价格出现环比反弹，再加上近月居住类成本连续下行对CPI亦有下拉作用，”他预计11月CPI

同比涨幅为1.5%，其中食品和非食品涨幅分别为1.9%和1.3%。

但在新一轮固定资产投资周期形成之前，产能过剩对于PPI的约束将会持续；同时，包

括油价在内的大宗商品价格仍在下行趋势中，输入性通缩也正持续，因此申万预计11月PPI

同比下降2.4%。

“在经济下行压力加大背景下，我们预期的降息已经出台，铁路基建等投资项目审批也

快速加码，预计后续政策将继续稳增长态势，”李慧勇称。

以下为各机构11月数据预测详情：

CPI PPI 工业 投资 零售

美银美林 1.6 -2.6 7.5 15.6 11.7

中银国际 1.7 -2.2 7.4 15.6 12.3

交通银行 1.8 -2.3 7.8 15.8 11.7

中金 1.5 -2.5 7.4 15.7 11.3

招商证券 1.7 -2.4 7.5 15.7 11.6

中信证券 1.7 -2.4 7.5 16.0 11.5

德银 1.6 -2.0 7.5 15.6 11.1

广发银行 1.8 -2.3 7.5 12.0 11.8

海通证券 1.4 -2.6 7.4 15.6 11.2

华融证券 1.6 -2.4 7.5 15.7 11.5

华宝信托 1.6 -2.4 7.4 15.8 11.4

兴业证券 1.8 -2.4 7.6 15.8 11.4

兴业银行 1.5 -2.6 7.5 15.7 11.8

联讯证券 1.7 -2.5 7.8 15.8 11.5

上海证券 1.6 -2.4 8.0 20.5 11.6

申银万国 1.5 -2.4 7.5 15.4 11.3

法兴 1.5 -2.6 7.5 15.8 11.8

瑞银 1.6 -2.4 7.0 15.7 11.3（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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