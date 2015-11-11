即时观点：中国经济四季度企稳难度大 财政和货币政策将继续发力（更新版）

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路透北京11月11日 - 中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低，逊于路透调查预估中值的5.8%，社会消费品零售总额同比增11%，1-10月固定资产投资同比增长10.2%。

1-10月投资增速和路透调查中值相符，刷新2000年12月（当时为9.7%）以来最低水准；10月消费增速继续提高，创下年内高点，略好于预测的10.9%。

分析师认为，10月份消费改善较为明显，投资可能有见底迹象，工业仍较低迷综合看经济数据仍在下行通道中，新的政策宽松势在必行，一方面宽货币，央行在美联储加息之前可能再次降息降准。另一方面宽财政，副财长提及3%红线或可再探讨，暗示财政或有进一步扩张。

主要数据:

--10月规模以上工业增加值同比增长5.6%， 路透调查中值为5.8%

--1-10月固定资产投资同比增长10.2%， 路透调查中值为10.2%

--10月社会消费品零售总额同比增长11%, 路透调查中值为10.9%

中国工业增速图表 link.reuters.com/dem95w

以下为市场人士的评论:

--中国民生银行首席研究员 温彬：

10月份宏观经济数据继续呈现出增长动力转换、结构优化的特征。

消费需求稳定增长，10月份社会消费品零售总额同比增长11%，连续3个月回升，并创下年内新高，担纲稳增长重任。受购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策刺激，本月汽车销售增长较快，但政策效应会逐步衰减。

前10个月固定资产投资同比增长10.2%，继续回落，创2000年以来新低，但回落幅度收窄。不过，前10个月固定资产投资本年新开工项目计划总投资额累计同比增长4.1%，连续6个月回升，预示投资会逐步企稳。

10月份规模以上工业增加值同比5.6%，低于市场预期，一直在低位徘徊。一方面说明产能过剩行业生产经营未有明显改观、去产能压力犹存，另一方面也反映出随着服务业快速发展和经济结构优化，工业领域正承受着产业结构转型升级的压力。

政策方面，从供给端和需求端两个方向发力，通过改革和创新为中长期经济增长提供动力。短期内，发挥好财政政策和货币政策的作用，年底前用好财政资金，适时进行“双降（降息、降准）”，增加人民币汇率弹性。利用好金融杠杆促进产业和企业间并购重组以及银行不良资产化解。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

以工业增加值为指标的传统工业仍在下滑，但是到位资金出现回升，未来固定资产投资增速可能上行，经济已经见底仍然是大概率事件；同时消费升级、高新技术产业等初见成效。

2015年以来，尽管货币政策宽松力度不断加码，但是传统工业下滑趋势仍然明显，从某种程度上讲，这证伪了“宽货币”对经济增长的促进作用。

未来“宽财政”应当优于“宽货币”，通过城镇化对冲老龄化，才能为经济转型提供时间和空间。此外，由于不断的降准降息，“资产荒”成为突出问题，资产价格泡沫隐患逐渐增加，再叠加美联储加息预期，货币政策宽松空间被压缩。

尽管由于短期经济和物价数据均小幅低于市场预期，在美联储加息之前，不排除中国央行货币政策宽松加码的可能；但是，这无法改变美联储加息、“宽货币”向“宽财政”转变的大背景下，债券市场收益率向上调整的长期趋势。

--方正证券高级宏观分析师 杨为敩：

本月数据略低于预期。但整体看对经济增速掣肘的力量越来越少，大部分数据还是保持平稳态势。相对较差的是投资中的房地产投资增速下滑。可以看出经济有结构性改变的可能性。

未来经济会出现边际性改善的一个重要理由是房地产投资。销售数据向好朝投资传导是边际性作用。房地产前端销售数据回暖不会一次性反映到投资端。投资企稳由于时滞作用可能会迟到，但是不会不到，明年一季度可能就会出现改善。目前看，经济指标应该处于底部附近徘徊。

基建投资的增速已经不慢了，而且基建投资的改善还需要进一步增加投资主体融资的便利性和企业的回报率，目前看基建投资增速将保持平稳。

--招商银行同业金融总部高级分析师 刘东亮：

10月宏观数据表现依然不理想，除消费保持稳定外，投资、工业产出继续下滑，投资再创2000年以来新低，经济下行压力未见缓解。

投资中的房地产继续降温，增幅回落至2%，逼近2009年1月的历史低点1%，新屋开工面积为-13.9%，跌幅在短暂收窄后又有所扩大，显示地产销售端的好转迟迟不能传导到投资端，预计地产投资下滑的局面难以改观；制造业与基建投资表现亦不佳。在投资结构中，地产、制造业、基建三大板块在总投资中的比重，地产占比已经低于2009年，制造业占比虽在下滑，但好于2009年，基建占比虽然自2012年起缓慢上升，但仍远低于2009年，这表明在投资下滑之际，基建投资未能跟上，无法对冲其他板块的减少，而制造业投资仍然偏高，导致产能过剩局面难以化解。

消费总体继续保持稳定，剔除CPI回落因素后表现更佳，但值得注意的是，与房地产相关的家电、家具、装修板块出现大幅降温，失去了前几个月持续改善的势头，不过与去年同期相比仍有改善，预计消费将继续保持坚挺，为经济增长托底。

宏观经济的疲弱态势没有改观，尽管计划开工项目持续上升，但在企业投资意愿低迷和财政约束条件下，最终落地情况并不乐观，预计4季度GDP仍会低于7%，企稳难度较大。进一步放松货币政策并加大财政政策力度很有必要，年内仍有一次双降机会，明年全年为负实际利率的可能性很大，债券市场可维持看好，而人民币贬值压力不会消退。

--中金债券团队 陈健恒、范阳阳、唐薇：

货币虽然增长，但货币流通速度下降，经济依然疲弱，降低实际利率仍是正道。

从目前已经公布的贸易、物价和经济增长数据来看，经济乏善可陈，甚至依然延续下滑势头。尽管专项金融债等托底政策有所加码，但在经济内外需求都减弱的情况下，起到的托底作用依然有限。M2和社融余额增速的提升对经济的拉动作用依然不明显，源于货币流通速度下滑，即钱虽然多了，但大家都捂紧钱包不愿意花，货币增长不像以往那样对经济有那么明显的拉动。过高的实际利率是抑制货币流通速度的重要原因，尤其是目前物价呈现继续下行压力。未来货币政策仍需要进一步引导实际利率下降，债券牛市仍将延续，建议债券投资者不抛弃不放弃。

--招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚：

工业企业生产存在一定企稳迹象，产出负缺口略有扩大；10月固定资产累计增速略将至10.2%，但当月增速回升至9.4%，资金来源当月增速回升至11.3%，其中国家预算内资金增速反弹，财政支持力度仍强，自筹资金增速反弹至年内次高水平，反映企业自身投资意愿有所好转，而银行贷款再度下滑。

10月当月房地产投资同比下滑2.5%，降幅有所收窄，购置土地和新开工面积均大幅负增长，房地产企业整体投资意愿仍然较弱，房地产销售增速也出现下滑，但资金来源中定金和按揭增速回升，房地产投资资金来源增速反弹，未来房地产行业政策或是稳增长进一步发力的一个方向。

社消同比增长11.0%，增速连创年内新高，其中汽车零售增速大幅回升，而受房地产销售放缓影响，家电、家具和建材增速均有所下滑，而餐饮消费增速再度回升至2013年以来最高水平，消费端需求持续好转，对经济的托底效应值得关注；

工业仍弱，但投资和消费改善，未来政策仍将倾向于财政发力，货币政策稳健偏对冲，疏通信用传导更重要，我们继续建议保持适度谨慎，短久期、择杠杆操作。

--华泰证券宏观团队 张晶：

中国经济转型尚在攻坚期，经济总需求不足。主要体现为传统产业衰退，中国的周期性行业去产能去杠杆的压力远未释放完毕，过剩产能出清仍处于攻坚阶段。而新兴产业虽发展较快，但体量不足。此外，地方政府的“无为而治”可以说也是投资增速“入冬”的一个重要影响因素。

当前，整个制造业的利润增速不断下滑，企业的融资成本仍偏高、税负仍偏重是不争的事实。在企业利润下降、违约风险增加，资产质量下降的情况下，金融业面临“资产荒”。 从宏观上的补充金融市场流动性的需求，到微观上的不良资产率上升和满足微观审慎监管要求，都增加了未来流动性的不可测需求。因此，未来金融市场将更加关注央行对流动性的细节管理。对于目前再度上升的风险偏好而言，年内需关注两个时点：一是11月人民币能否加入SDR；二是12月美联储加息的靴子能否落地。

我们认为，央行降息空间不大，降准空间还有相当的空间，人民币中长期将温和贬值。需注意的是：货币政策工具在转向以市场利率为调控目标、以某些政策利率为基准，央行最有可能以利率走廊操作系统疏通利率传导机制，央行提示要防范金融风险，金融市场将更关注央行对流动性的细节管理。

--民生证券宏观团队 朱振鑫、张瑜：

经济寒冬离不开政策供暖。工业继续在寒冬中挣扎，一方面由于去产能缓慢，需求端市场萎缩，传统工业供过于求的格局没有实质改观，采矿能源原材料等占比较大（超过30%）的行业盈利还没有见底，另一方面促改革促创新的措施虽然使高技术工业保持了高增速，但占比只有10%，难当大任。

投资还是靠基建，房地产投资同比依然停留在负区间，没有明显企稳迹象。尽管房地产销售自二季度以来持续回暖，但由于库存高企，销售无法有效传导至投资端，房企开工的热情不高。

基建投资增速放缓有一定基数效应，但确实低于预期。未来基建要想成为稳定投资的绝对主力关键是改善融资环境。一方面，存量项目的融资继续通过放松平台融资、地方债务置换等方式来解决，另一方面，对于增量项目的融资是关键，下一步专项建设债规模将继续扩容，PPP模式也将加速推广，重点关注地下管网建设、海绵城市等重大工程建设。

政策宽松仍然势在必行。出口通胀工业投资消费万马齐喑，一切数据指向新的宽松。一方面宽货币，从时点上看，央行在美联储加息之前可能再次降息降准。另一方面宽财政，让积极的财政政策真正的“积极”起来，副财长提及3%红线或可再探讨，暗示财政或有进一步扩张。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

10月表现整体逊预期，对经济筑底的过程还需要做更多困难准备。投资在意料之中，进入冬季本来没有上涨恢复的空间，目前对投资方向的讨论还在进行中，大规模投资领域共识还在形成中，方向未取得一致。资金供给上尽管有宽松政策环境，由于对回报悲观预期，主流资金投入意愿不强。投资预计在明年一季度前都不会有显着回升，这个速度可能也是新常态的表现，投资对经济贡献度也会下降。

工业生产与其它数据适应，需求环境未有改善工业起不来，消费有所企稳，季节性因素还是值得期待，消费不是没有，而是延迟了。

现在看来，四季度经济最多跟三季度持平，今年可能是多年来头一次GDP在7%以下，低于目标。货币政策更有理由进一步放松，尽管效果有限，但经济需要更多刺激。11-12月央行可能还会进一步动作。

--中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁：

如果结合周二公布的CPI数据看，10月份的社会消费品零售总额增幅不慢，甚至明显加快，固定资产投资增速回落幅度也收窄，与近期政府扩大投资稳经济的政策有关，只是工业增加值数据依旧不理想，显示传统工业领域低迷的状况没有改变。

综合看10月份的经济数据依旧波澜不兴，仍在下行通道中，且下行压力不减，目前没有企稳迹象，货币政策的松动仍有必要。

--华创证券债券团队：

整体而言，10月份数据显示消费改善较为明显，投资可能有见底迹象，工业仍较低迷，本质上中国经济正在经历转型的阵痛。展望后期，我们认为四季度经济数据有望进一步企稳。首先，“双十一”等活动成交额巨大，汽车消费也逐步回升，四季度的消费依然可以期待；其次，财政支出仍在发力，不排除赤字率红线放开的可能性，基建投资也有望保持高位；第三，金融数据从三季度开始企稳反弹，我们认为也将对后期的经济产生拉动作用；第四，股市情绪明显回暖，三季度金融业对于经济增长的拖累也有望得到逆转。结合上面几点，我们判断四季度的整体宏观经济数据应当较三季度出现改善，基本面对于债券市场的利好效应可能会有所趋弱。 工业增加值较9月略有回落，主要受到制造业去库存的影响。消费数据较9月份继续提升，如果剔除物价因素，回升幅度更大一些。 投资增速，累计同比增速继续小幅回落，但单月同比增速较9月出现改善。房地产一二线市场销售情况依然良好，但投资数据尚未出现明显好转，这一链条的传导恐怕仍需更长时间。当然，考虑到新开工项目计划总投资增速连续6个月小幅回升，以及投资到位资金的小幅回升，后期对投资不必过于悲观。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

数据差在预期之中。为什么稳增长政策频出，而实体经济依然疲弱？可能还是落实力度不够，对形势的严峻性认识不够。未来在推出新政策同时，关键还是要加快既有项目既有政策的落实。

预计四季度经济还是在6.9%左右。未来降息降准还是大概率事件，因为政策宽松需要支付成本，而现在财政缺钱，解决燃眉之急只能还是货币宽松。

财政政策要持续加码公共支出力度，加快盘活财政存量资金，进一步降税清费为企业减压，推动PPP模式引导民间投资。政策性银行也将继续发挥“第二财政”作用，利用特殊的体制优势为重大投资项目实施出力。

--德国商业银行中国经济学家 周浩：

总体来看，增长动能仍然偏弱，消费表现稍好，但不足以提振整体经济表现。房地产投资低迷，导致整体投资仍然在低位运行，短期来看，这样的趋势仍将保持。工业增加值进一步走低，伴随着发电量明显疲软，表明重工业仍然受制于需求不振。

未来一段时间，财政政策将发挥更加重要的作用，因为与货币政策宽松相比，财政政策更注重推动需求，而货币政策更注重增加供给。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强强调，注重定向调控、相机调控，强化逆周期调节；要增强增长动力，还需加大改革创新和结构调整力度。国家主席习近平也称，改革政策要实，就是要加大力度推动重点领域改革落地国企、财税和金融体制等改革。

--中国10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，为5月以来最低水平；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，已连续44个月为负。

--中国外贸下降趋势在10月仍未止住，出口和进口双双差于预期。以美元计价，出口同比下降6.9%，降幅较上月扩大，进口同比降幅略缩窄至18.8%；贸易顺差被动扩大至616.4亿美元，创下单月顺差纪录新高。

--中国国家主席习近平称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。（完）