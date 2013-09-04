数据观测：内外需改善料助8月中国进出口继续温和回暖

4月10日在宁波港拍到的图片。 REUTERS/William Hong

* 公布内容: 中国2013年8月进出口贸易数据

* 公布时间: 9月8日（周日）

--数据要点：

内外需求改善，可能使8月中国进出口数字在上月基础上继续温和转暖，贸易顺差有望保持平稳。

接受路透调查的26家机构预测中值显示，8月份的出口和进口同比增幅料分别为6.0%和11.3%，较上月5.1%和10.9%继续回升，贸易顺差则保持在200亿美元左右的规模。

分析人士认为，出口方面,欧美经济持续复苏，各主要出口目的国中，欧元区、美国、日本的领先指标均呈现持续上升势头，且国内贸易便利化措施也有利于出口增长；而进口方面三季度内需料较二季度有所改善。

中信证券研究报告认为，当前中国政府“以长带短”的政策措施对短期稳定经济具有积极效果，且外部需求的改善亦能增加“为了出口的进口需求”。

中信证券认为，中国政府此前推出金融支持经济的政策也能起到稳定短期经济的效果，使得政府在部署推进中长期改革的过程中，短期经济也能“守住底线”。

进出口增长平稳回升，有助于中国经济稳增长，减轻实现全年国内生产总值（GDP）同比增长7.5%目标的难度。同时，月度贸易顺差虽然规模不大，但数月以来保持相对稳定，也有利于防止下半年外汇储备出现大幅波动。

上周，中国国家发改委主任徐绍史在向全国人大常委会报告今年以来国民经济和社会发展计划执行情况时称，下半年将完善稳定外贸增长的各项政策，减少进出口环节行政事业性收费，并鼓励企业“走出去”。

--调查结果:

指标 8月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 6.0 2.5-10.1 5.1 2.7 26

进口(%) 11.3 5.4-15.0 10.9 -2.6 26

贸易顺差(亿美元) 200 148-312 178 266.7 26

以下为本次路透调查结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

（同比%） （同比%） （亿美元）

澳新银行 10.1 15.0 220

中银国际 6.5 8.5 240

交通银行 4.0 6.0 180

美银美林 5.0 12.3 171

国开证券 5.4 9.5 216

建设银行 6.8 12.4 200

招商证券 4.3 10.5 189.5

中金 6.0 11.0 204

花旗 5.5 8.7 232

中信证券 6.0 11.5 196.7

德意志银行 7.0 13.0 192

光大证券 8.1 10.4 249

国泰君安 8.8 7.4 312.4

海通证券 4.2 12.8 148

华创证券 5.6 13.4 163.1

华宝信托 5.0 8.0 230

兴业银行 4.5 8.5 200

瑞穗证券 8.0 12.0 227

摩根士丹利 6.0 12.0 192

北京领先国际 2.5 5.4 228

平安证券 8.5 7.3 150

上海证券 3.9 9.0 200

申银万国 5.1 11.7 179.1

法兴银行 7.0 15.0 164

瑞银 8.5 12.5 226

浙商证券 8.0 12.0 180

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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