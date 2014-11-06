数据观测：10月新增人民币贷款季节性回落 M2同比增速低位持稳

调查结果ECONCN:

10月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 12.9 12.4-13.2 12.9 14.3 22

%

新增人民币贷款(亿元) 6,500 5,000-7,500 8,572 5,061 22

人民币贷款余额同比% 13.3 13.2-13.5 13.2 14.2 9

--数据要点:

路透调查的21家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计小幅回落至6,500亿元人民币，10月末M2同比增速稳定，持平于上月12.9%的同比增速，而季节性因素和信贷需求疲弱导致10月新增人民币贷款环比小

幅回落。

兴业银行(601166.SS)报告指出，受季节性影响，10月信贷投放在全年信贷中的比例往往不高，最高未超过7.8%，2001年以来同期平均占比仅3.6%，2010至2013年同期平均占比升至6.8%。

“从目前的一些微观高频判断，实体经济需求依然疲弱，这从根本上制约了信贷投放规模的上升。”招商证券报告称。

对于未来新增信贷的趋势，兴业银行研报表示，随着SLF定向投放及公开市场回购利率回调，金融机构对未来利率回落的预期增强，可能加快相关资产配置；同时，得益于房地产成交反弹，相关信贷投放可能加快。

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对于10月M2同比增速低位持稳，海通证券报告称，存贷比上限、存款脱媒持续和“存款偏离度”考核新规制约货币增速。

招商证券报告表示，在内外压力下，中国央行9月起通过SLF向商业银行注入超过7,000亿元的资金，其规模接近两次全面降准，有助于补充基础货币投放，稳定货币供应。

上月中旬据四位业内消息人士透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。

继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码；时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。

根据第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查，逾九成受访机构认为中国11月将维持大型存款机构法定存款准备金率不变。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余

(亿元人民币) 额 (同比

%)

中国银行 13.0 6,500 ~

交通银行 12.8 6,200 ~

美银美林 12.9 7,500 13.5

Capital Economics (CE1) 12.9 5,000 ~

国开证券 13.0 6,000 13.3

招商证券 13.0 6,500 ~

民族证券 12.9 6,600 ~

中金公司 13.0 6,000 ~

花旗 12.8 5,950 13.3

中信证券 13.0 7,000 ~

光大证券 13.0 7,000 ~

高盛 12.9 5,700 13.2

广发银行 12.9 6,500 ~

海通证券 12.4 6,500 ~

华泰联合证券 12.9 6,300 13.3

华宝信托 12.9 6,500 13.3

兴业银行 12.7 6,500 13.3

瑞穗证券 12.7 7,000 ~

ING Financial Markets 12.8 6,600 ~

平安证券 13.2 7,000 ~

申银万国证券 12.8 6,327 13.3

瑞银 12.8 5,500 13.2

注：~表示未提供预测数据。(完)

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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