数据观测：5月M2增幅料小幅下降

* 公布内容: 5月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚6月15日

--调查结果:

5月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 15.9 15.4-16.0 16.1 13.2 20

新增人民币贷款(亿元) 8,500 7,500-9,000 7,929 7,932 19

人民币贷款余额同比% 14.8 14.5-15.0 14.9 15.7 12

--数据要点:

季初效应消失，且5月中下旬银行间市场流动性显着收紧，料5月广义货币供应量(M2)同比增速会较4月有所回落。但按照全年放贷计划，5月新增贷款可能仍较上月增加，然而由于实体经济疲弱，不能忽视贷款虚高的现实。

接受路透调查的20家机构预测中值显示，5月末M2同比增速料为15.9%，较上月的16.1%略有回落，但仍高于全年13%的目标；而新增人民币贷款则在8,500亿元。

“货币增速出现下行拐点。真实的货币需求出现下行，例如经济基本面上行乏力，地产交易活动逐月环比下行，企业的采购与库存活动并不活跃等。预计，M2增速或回落至15.7%、M1增速回落至11.4%。”国金证券宏观研究报告称。

分析师认为，5月外汇占款料仍持续增长，但财政缴税的影响会成为货币投放的不利因素。加之各方面监管政策不断升级，央行收流动性力道不减，货币增速回归年度目标的压力增大。

5月最后一周，中国央行公开市场未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。加上财税缴款进入最后清缴阶段，银行间银市场流动性骤然转紧。且在5月9日，中国央行重启了睽违近一年半的央票，以对冲被动增加的流动性。

市场人士就认为，央行的货币政策目标可能已经发生微妙变化，从此前保证资金面稳中偏松，以支持经济增长，转向适度回收银行间市场流动性，以实现控制社会融资规模过快增长等的目标。

对于贷款数据，交通银行金融研究中心仍表示乐观，认为随着季末存款明显转好，6月新增贷款会有显着上升。展望全年，综合经济增速小幅回升背景下实体经济信贷需求平稳增长，货币政策保持稳健条件下银行保持一定信贷供应能力，维持全年信贷投放适度增加，全年新增贷款在9-9.5万亿的判断。

然而，诸多业内人士也开始关注“金融套利导致货币增速虚高与疲弱的经济基本面形成的背离”，并且从监管层的近期举动来看，已经开始出台相应政策来限制金融套利，比如同业资金监管、票据融资规范、企业债发行专项审查行动等多项风险控制措施陆续实施，预计货币增速后续可能逐步回落。

中国人民银行行长周小川在出席国际货币会议(IMC)年会时指出，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。

国金证券认为，“不采取竞争性贬值”的表态，其等价的含义为短期不采取直接削弱币值的宏观调控（直接参与买卖进行市场干预、降低货币利率等）方式，尊重真实基本面对汇率的决定。

6月3日发布的2013年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。不过，投资者需要关注央行操作对流动性的态度变化，若央行采取资金投放等举措应对市场流动性紧张格局，将有助于削弱季末效应等因素对债市的短期冲击。

中国国家信息中心经济预测部5月末在中国证券报上撰文指出，未来一个时期中国投资难以保持高速增长，从短期来看，二季度投资将保持相对平稳的增长态势，初步预测增速在21%左右，其中房地产投资增长18.2%左右。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2(同比% 新增贷款 人民币贷款

) (亿元人民币) 余额 (同比

%)

交通银行 15.8 8000 14.7

巴克莱 16.0 8800 ~

BBVA 15.7 9000 14.9

美银美林 16.0 8500 14.8

国开证券 15.9 8900 15.0

建设银行 15.9 8500 14.8

中信证券 15.7 9000 ~

大和资本证 15.5 8000 ~

券

德意志银行 15.9 9000 ~

高盛 15.4 ~ 14.5

海通证券 15.8 8000

华宝信托 15.8 8500 14.8

兴业银行 15.6 9000 14.9

ING金融市场 15.8 7700 ~

摩根士丹利 15.9 8500 ~

野村证券 15.9 7500 ~

华侨银行 15.9 8500 14.8

北京领先国 15.9 8100 14.7

际

金融资讯

上海证券 15.8 7800 14.8

申银万国 15.9 8225 14.5

(完)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。