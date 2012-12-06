中国数据观测：11月新增贷款料小步升至5,500亿

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 公布内容: 中国11月M2及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间,最晚12月15日
--调查结果:
11月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比% 14.1 13.8-14.6 14.1 12.7 26
新增人民币贷款(亿元) 5,500 5,000-6,000 5,052 5,622 27
人民币贷款余额同比% 15.7 15.6-15.9 15.9 15.6 13
--数据要点:
中国央行公布的11月新增人民币贷款规模预计较上月波动不大,广义货币供应量(M2)增速料仍维持在今年以来较高水平.主因是自7月份以来,非信贷融资对社会融资规模的贡献较大.
接受路透调查的27家机构预测中值显示,11月末广义货币供应量(M2)同比增速料为14.1%,与上月持平;而新增人民币贷款则在5,500亿元,略高於上月的5,052亿元.
业界普遍认为,第四季度外汇占款的恢复增长和企业对中长期贷款需求略微反弹,都将有力支撑M2维持在14%以上.10月数据即显示,尽管当月新增贷款创下13个月新低,但社会融资规模同比增幅仍不小,使得当前资金对实体经济的支持力度未减.
中国光大银行资金部首席宏观分析师盛宏清认为,年底银行拉存款动力较强,且理财资金回流银行,而企业对中长期贷款需求略微有所反弹,基建项目贷款、小微贷款、工程机械贷款和住房按揭贷款都有所上升.
本月初公布的中国11月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)分别创7个月和13个月最高位,显示经济运行企稳态势进一步巩固.
交通银行则表示,经济企稳回升对信贷的拉动作用主要体现在结构变化上,对总规模的影响有限.考虑到货币政策保持稳健、没有进一步放松,加之存款增长依然乏力、临近年末银行扩大信贷投放的积极性并不是很高,预计11月新增贷款保持平稳,与上月基本持平.
不少分析师亦表示,前10个月,中国央行已经投放信贷规模为7.23万亿,预计剩余两个月信贷投放有限."稳增长"政策在新增贷款上的体现,预计是贷款结构的调整,即中长期贷款或基建类贷款的增加,而非贷款规模.因全年"3:3:2:2"的信贷结构决定了四季度月均贷款额为5,000-6,000亿元.
以下为本次路透调查结果:
机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额
(同比%) (10亿元人民币) (同比%)
澳新银行 ~ 580.0 ~
交通银行 13.8 500.0 ~
巴克莱银行 13.9 500.0 ~
交银国际 14.0 580.0 15.8
美银美林 14.0 500.0 15.6
Capital Economics 14.2 550.0 ~
国开证券 14.0 560.0 15.9
建设银行 13.9 530.0 15.7
中金公司 14.6 570.0 ~
花旗集团 13.9 550.0 ~
中信证券 14.2 600.0 ~
德意志银行 14.2 550.0 ~
光大证券 14.2 550.0 ~
高盛 13.9 550.0 ~
国泰君安 14.3 550.0 15.7
华宝信托 14.0 500.0 15.6
兴业银行 14.3 550.0 15.7
ING金融市场 14.5 550.0 ~
摩根大通 13.9 595.0 15.8
瑞穗证券 14.0 520.0 ~
华侨银行 14.2 550.0 ~
北京领先国际
金融资讯 14.1 525.0 15.6
国海证券 14.2 550.0 15.7
上海证券 13.8 500.0 15.8
申银万国 14.4 563.1 15.8
渣打银行 14.0 520.0 ~
瑞银 14.2 520.0 15.7
注:~表示数据未提供.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
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