全球经济数据讯号相互矛盾 决策者或暂缓动作

* 数据令人困惑意味着决策者将暂缓动作

* 发达国家央行普遍采取观望态度

* 几乎没有哪个主要经济体发出明确的成长信号

路透伦敦6月9日 - 过去两周里，金融市场愈发确信发达国家央行两年来持续的单向政策操作即将结束。

从过去几天看来，让人觉得为难的地方在于，存在大量相互矛盾的讯号，一些显示形势仍很脆弱，另一些却显示形势将会变得更好--这样一来，从现状到落实政策转变可能需要好几个月的时间。

自从欧债危机三年前再次冲击全球经济以来，央行是否该实施更多的宽松政策并不是问题，放宽政策的时机才是问题。这种情况也大致适用于美国脆弱的经济复苏。

但2013年的形势却不是这样了，即便全球经济增长今年有可能再次让人失望。

虽然眼前的风险减少，但各国央行仍面临帮助全球经济改善体质的压力，因而紧紧盯着一系列互异且动荡的经济数据，以便对政策作出引导。

“即使在情况最好的时候，这也是个相当困难的挑战，而且我们并不是在最好的时候，”加拿大皇家银行首席经济学家Craig Wright说。

上周美国的数据就说明了这个问题。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)是要继续在长时间内通过每个月850亿美元的购债计划来维持对经济的扶持，还是很快会削减规模，作出任何选择都并非没有理由，但具体要视数据而定。

分析师表示，美国制造业活动意外跌至四年来最低水平，就是美联储短期内暂时不会削减规模的一个信号。

另一方面，周五有关美国雇主加快招聘步伐的消息，被市场视为经济展现出韧性的迹象，暗示美联储可能会在今年晚些时候开始缩减刺激计划的规模。

目前美联储官员对未来货币政策的看法存有分歧，这意味着达成共识可能要花上数月，但多数分析师预期美联储将在年底前缩减购债规模，并且有不少人预计最早在9月就可能实施。

当然，各央行除了要顾及本国的经济状况外，还要把其他国家的经济动向纳入考量。全球其他国家公布的经济数据一直也是时好时坏。

Wright称，“全球各地区的经济指标好坏不一，一些国家的情况较其他国家更具说服力些。我认为美国和加拿大的经济复苏之势似乎正在稳定下来，而英国和欧元区的情况仍参差不齐。”

尽管未来一周出炉的经济数据非常少，但各国央行官员、以及世界银行、经济合作暨发展组织(OECD)和亚洲开发银行的高层将在周一的2013年蒙特利尔大会上发表他们对世界经济的看法。

**需要采取更多措施？**

对于欧洲和日本来说，问题是是否仍需采取更多行动。

对于日本首相安倍晋三提出的成长策略是否有效的怀疑情绪，周五打压日本股市.N225挫至两个月低点，创下两年来的最大单周跌幅。

本周将看得更加清楚，这是日本央行推出1.4万亿美元货币刺激措施之后的小插曲，还是表明投资者认为即使这么大规模的刺激可能也不足以把日本经济拉上正轨。

“近期市场表现疲弱，显示投资者对于安倍经济学有些失望，”大和证券的分析师Kenji Shiomura表示。

“但如果就此说市场对于安倍经济学的希望已完全破灭，则太过于极端了，因为安倍经济学对市场的最大影响在于货币宽松，而这种影响仍在持续。”

也许日本官员最担忧的问题是日圆兑美元涨至了两个月高点。

日本政府对周五日圆大涨无动于衷，但是其平淡的反应背后隐藏着一个事实：一旦日圆进一步走强危及日本出口，政府在政策选择上将面临捉襟见肘的局面。

和美国政府一样，欧洲决策层面对着一大堆好坏不一的数据。

欧元区上个月的经济信心指数好于预期，但是诸如企业景气调查等硬性经济数据仍反映需求不足。

欧洲央行也和美联储一样，缺乏经济的明确指引，只能在刺激问题上保持中立态度。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，“共同评估是，情况发生的改变并不是一边倒地支持现在采取行动。”该央行在上周四维持现有政策不变。

不寻常的是，根据最近的景气调查，英国近来引领着欧洲的改善。但是和美国一样，对于英国能否保持该势头，市场尚无把握。

“我认为，当你看到经济周期的转折点时--希望就是现在欧洲所处的位置--你会得到这些喜忧参半的信号。那就是我们正面临的情况，”加拿大皇家银行的Wright这样表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。