中国数据观测：3月新增人民币贷款料增至8,000亿元

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 公布内容: 中国3月M2及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间,最晚4月15日
--调查结果:
3月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比 12.9 12.5-14.5 13.0 16.6 20
新增人民币贷款(亿元) 8,000 6,000-9,000 7,107 6,794 20
人民币贷款余额同比 15.4 15.2-15.7 15.2 17.9 11
外汇储备(万亿美元) 3.205 3.150-3.260 *3.181 3.045 7
(注: *外汇储备为2011年12月末数值)
--数据要点:
路透汇总20家机构的预测中值显示,银行季度末放贷热情或将令3月信贷数据从年初的清淡气氛中"兴奋"起来.
一方面是监管层控制有所放松,另一方面是银行冲贷款欲望高涨,3月新增贷款料将增至8,000亿元人民币附近,弥补前两个月信贷供应的疲软状态.
另外,3月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额增速预计均较上月略有回升,但低於去年同期水平,亦将是连续第三个月低於中国政府设定的2012年度增速目标--14%.
"上周末公布的一季度货币政策会议记录显示,中国人民银行对外部环境的看法较上一季度稍稍乐观一些,但仍然强调了国内信贷适度增长的必要性,可能说明央行认为目前信贷增速过慢."法兴银行中国经济师姚炜称.
交通银行亦认为,随着节後企业开工增加、对政府融资平台的政策明朗以及首套放贷利率松动,实体经济有效信贷需求有所恢复.季末银行加大存款吸收、财政存款下放,存贷比下降会导致银行信贷供应能力增强,加之当前银行也倾向於通过主动下调贷款利率来扩大信贷投放.
短期来看,物价上涨趋势得以缓和,加之外需疲弱和工业增速趋缓,使得国内经济疲态初显.市场人士皆期待政府出台刺激政策.最新一期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,金融机构固定收益部门大多预期在3月按兵不动後,中国央行将在4月下调存款准备金率.
此外,3月末外汇储备有望较去年末有所回升,至3.2万亿元附近.这也将扭转去年四季度外储下降走势.充裕的外汇储备或将强化市场对人民币汇率波幅扩大的预期,也将坚定政府有能力应付债务风险的信心.
中国外管局稍早表示,未来支持中国国际收支顺差基本面因素依存,但跨境资金净流入规模或减少,波动有所加大.今年的外汇占款以及外汇储备有望频现双向波动.
--市场影响:
年初本是传统的放贷高峰,但今年在存贷比等政策高压严打下,前两月的信贷增速低迷,且1月M2同比增速创下历史新低.亦有分析人士担忧,企业经营不景气导致信贷需求下降.
若3月信贷数据能一扫前两月的阴霾并大幅跳升的话,将给市场释放更多放松信号,亦将减缓对经济下行、企业贷款意愿不足的担忧.国内股票市场和国际大宗商品市场或将受到提振.
若信贷数据低於预期,则成为国内经济需求不足的佐证,并继续支撑债市乐观情绪,其他市场会更期待政府调整基调,稳中放松.
以下为本次路透调查的结果:
机构名称 外汇储备 M2 新增贷款 人民币贷款余额
(万亿人民币) (同比%) (10亿元人民币) (同比%)
-------------------------------------------------------------------
澳新银行 ~ ~ 900.0 ~
交通银行 ~ 13.1 880.0 ~
中银国际 3.200 12.8 750.0 15.4
美银美林 ~ 12.7 800.0 15.3
建银国际 ~ 13.2 750.0 ~
国开证券 ~ 12.8 750.0 15.2
建设银行 3.220 14.5 850.0 15.6
中金公司 ~ 12.6 800.0 ~
中信证券 ~ 12.8 800.0 ~
德意志银行 ~ 13.2 750.0 ~
华融证券 3.260 13.3 816.5 15.7
华宝信托 3.150 13.0 800.0 15.4
兴业银行 ~ 12.6 750.0 15.4
ING金融市场 3.205 12.5 800.0 ~
瑞穗证券 ~ 12.8 810.0 ~
北京领先国际金融 ~ 14.0 ~ 15.6
国海证券 3.150 13.0 800.0 15.4
上海证券 ~ 12.8 600.0 15.2
法兴银行 3.230 12.8 780.0 ~
西南证券 ~ 14.5 720.0 ~
瑞银 ~ 13.3 900.0 15.5
注:~表示数据未提供.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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